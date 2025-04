Rozjaśniacz w sprayu nadaje fryzurze delikatny, naturalny efekt rozświetlenia. Przeznaczony jest do naturalnych włosów w kolorach jasnego i ciemnego blondu. Powinny z niego natomiast zrezygnować osoby o ciemnych włosach oraz po zabiegu ondulacji.

Rozjaśniacz w sprayu w krótkim czasie pozwala uzyskać jaśniejsze włosy nawet o dwa tony. Wszystko jednak zależy od koloru wyjściowego. Najlepsze efekty osiągniemy stosując kosmetyk na nasz naturalny odcień. Możemy wtedy liczyć na efekt „muśniętych słońcem". Rozjaśniacz do włosów przyda się również w maskowaniu odrostów.

Przed użyciem rozjaśniacza w sprayu dokładnie zapoznaj się z treścią ulotki. Zazwyczaj poleca się stosować produkt na suche (niekoniecznie czyste) włosy. Trzymając dozownik 20-30 cm od głowy, równomiernie rozprowadź produkt, przeczesz pasma grzebieniem i wysusz. Ciepło wzmaga działanie rozjaśniacza. Następnie umyj włosy szamponem nawilżającym i nałóż regenerującą maskę.

Pamiętaj, że mimo ulepszonych formuł, tego rodzaju kosmetyki przy dłuższym użytkowaniu mogą przesuszać włosy, dlatego istotne jest regularne stosowanie masek oraz olejowanie.

Rozjaśniacz do włosów w sprayu Sheer Blonde Go Blonder

Bestsellerem w kategorii rozjaśniaczy do włosów w sprayu jest kosmetyk Sheer Blonde Go Blonder od Johna Friedy. Istnieje na rynku od lat i wciąż jest jednym z najchętniej wybieranych. Daje błyskawiczne efekty, jednak przy dłuższym użytkowaniu może wysuszać.

fot. Rozjaśniacz do włosów w sprayu Sheer Blonde Go Blonder, Johh Frieda, cena: ok. 60 zł/materiały prasowe

Rozjaśniacz do włosów w sprayu Blonde Spray

Rozjaśniacz Schwarzkopf Blonde to nowość na rynku. Pozwala w krótkim czasie uzyskać jaśniejsze pasma o dwa tony. Dzięki obecności olejku arganowego w składzie, nie uszkadza struktury włosa.

fot. Rozjaśniacz do włosów w sprayu Blonde Spray Schwarzkopf, cena: ok. 29 zł/materiały prasowe

Rozjaśniacz do włosów w sprayu Multi Blond Reflex

Tani i skuteczny rozjaśniacz w sprayu. Nadaje włosom piękne, naturalnie wyglądające słoneczne refleksy. Efekt porównywalny, jak po powrocie z wakacji. Dodatkową zaletą jest dostępność — dostaniesz go w większości drogerii.

fot. Rozjaśniacz do włosów w sprayu Multi Blond Reflex Joanna, cena: ok. 13 zł/materiały prasowe

Rozjaśniacz do włosów w sprayu Okara Blond Brightening Spray

Mało popularny rozjaśniacz, jednak zdecydowanie warty uwagi. W skład produktu wchodzi m.in. naturalny ekstrakt z Okary witamina B5 i E. Delikatnie rozświetla, ułatwia rozczesywanie, odbudowuje oraz wzmacnia włosy.

fot. Rozjaśniacz do włosów w sprayu Okara Blond Brightening Spray Rene Furterer, cena: ok. 100 zł/materiały prasowe

