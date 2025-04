Twoje rzęsy są krótkie, proste, sztywne, a przy kilku warstwach tuszu do rzęs wyglądają raczej jak włochata gąsienica niż piękny wachlarz rzęs prosto z reklamy? Prawdopodobnie jeszcze nie trafiłaś na idealny kosmetyk dla siebie. Ta maskara z Rossmanna łapie każdą rzęsę, wydłużając ją i pogrubiając.

Tusz do rzęs Eveline Big Volume Explosion, cena 11,99 zł

Silikonowa szczoteczka, w którą wyposażony jest ten tusz, nie tylko oddziela każdą rzęsę, pokrywając ją równomiernie produktem. Przede wszystkim łatwiej jest z niej usunąć nadmiar kosmetyku, dzięki czemu tusz nie będzie zbierał się na rzęsach w grudkach.

Świetna szczoteczka to jednak najmniejsza zaleta tuszu do rzęs Eveline. Jego delikatna formuła została wzbogacona o olejek joboba, d-panthenol oraz wosk carnauba. Wszystkie te składniki wspaniale wpływają na kondycję rzęs, czyniąc je mocniejszymi, gęstszymi oraz dłuższymi. I to wszystko w jednym kosmetyku!

Składniki: Aqua, Synthetic Beeswax, Paraffin, Acacia Senegal Gum, Stearic Acid, Trethanolamine, Pamitic Acis, Butylene Glycol, Copernicia Cerifera Cera, Glycer YL Stearate, Polybutene, VP/Eicosene Copolymer, Oryza Sativa Cera, Hydroxyethylcellulose, Myristic Acid, Arachidic Acid, Behenic Acid, Oleic Acid, Phenoxyethanol, Methylparabel, Propylparaben, CI 77499.

Użytkowniczki tego tuszu do rzęs zwracają uwagę na to, że ma bardzo niską cenę (za to w Rossmannie jeszcze niższą) oraz starcza na bardzo długo. Tak jak obiecuje producent, wydłuża, zagęszcza i pogrubia rzęsy, a przy okazji nie osypuje się, nie rozmazuje i chociaż nie jest wodoodporny, nie robi na nim wrażenia nawet deszcz.

Jeśli chcesz osiągnąć jeszcze mocniejszy efekt na rzęsach, przed makijażem użyj bazy pod maskarę. Dodatkowo pogrubi ona rzęsy i przedłuży trwałość kosmetyku. Nie musi być to jednak zwykła baza - obecnie w drogeriach możesz dostać produkty, które łączą w sobie bazę i serum do rzęs, jak na przykład wielofunkcyjna odżywka Christian Laurent. Taki kosmetyk nie tylko pełni funkcję bazy, ale i pielęgnuje oraz odżywia rzęsy. Do swojej pielęgnacji warto też włączyć specjalne serum.

