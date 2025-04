W drogeriach Rossmann rozpoczęły się kolejne promocje. Tym razem niemal połowę taniej możesz kupić 3 uwielbiane przez Polki podkłady do twarzy. Obniżone ceny obowiązują od 1 do 15 lipca 2020 lub do wyczerpania zapasów.

Podkład Miracle Second Skin Max Factor

Podkład łączy w sobie właściwości lekkiego, płynnego podkładu z tymi kryjącymi, charakterystycznymi dla produktów w kompakcie. Jego formuła została wzbogacona o probiotyki i prebiotyki, które zapewniają skórze ochronę, a mleczko kokosowe pochodzenia naturalnego nawilża ją i sprawia, że pozostaje miękka i promienna przez cały dzień.

Podkład świetnie kryje, pozostawiając skórę wygładzoną o satynowym blasku. Nie podkreśla porów ani suchych skórek. Nadaje się dla każdego typu cery.

Podkład zawiera filtr SPF 20. Dostępny jest w 6 kolorach: 01 Fair, 02 Fair Light, 03 Light, 04 Light Medium, 05 Medium, 06 Golden Medium.

Podkład w regularnej cenie kosztuje 60,99 zł. Teraz kupisz go za 33,99 zł.

Podkład Facefinity All Day Flawless 3 w 1 Max Factor

Podkład Facefinity to produkt 3 w 1. Łączy w sobie funkcje fluidu, bazy i korektora. Pozwala uzyskać pełne krycie, ale bez efektu maski. Doskonale kamufluje wszelkie niedoskonałości i pozostawia idealnie matowe wykończenie. Jego formuła jest odporna na ścieranie i błyszczenie.

Dzięki zaawansowanej technologii Flexi-hold podkład dopasowuje się do mimiki twarzy i utrzymuje się na skórze nawet do 24 godzin. Przeznaczony jest przede wszystkim dla skór tłustych, mieszanych i normalnych. Dla suchych i wrażliwych może być nieco za ciężki.

Jest wodoodporny i zawiera filtr SPF 20. Podkład dostępny jest w aż 12 kolorach: 10 Fair Porcelain, 33 Crystal Beige, 40 Light Ivory, 42 Ivory, 44 Warm Ivory, 45 Warm Almond, 50 Natural, 55 Beige, 70 Warm Sand, 75 Golden, 77 Soft Honey, 80 Bronze.

W regularnej cenie kosztuje 62,99 zł. Teraz kupisz go za 34,99 zł.

Podkład Healthy Mix Bourjois

Zachwycone nim będą posiadaczki cer suchych, odwodnionych i wrażliwych. Ma niezwykle lekką, dość rzadką konsystencję, która idealnie stapia się ze skórą. Skóra natychmiast zyskuje rozświetlenie i promienny wygląd.

Podkład zawiera kompleks witamin C, E i B oraz kwas hialuronowy, które maskują niedoskonałości i usuwają oznaki zmęczenia, a także rozświetlą i odżywia skórę. ma działanie antyoksydacyjne oraz tonizuje skórę. •Zawiera pochodną kwasu hialuronowego, która zapewnia nawilżenie przez 24 godziny.

Dostępny jest w 9 kolorach: 50 Rose Ivory, 50.5 Light Ivory, 51 Light Vanilla, 51.5 Rose Vanilla, 52 Vanilla, 52.5 Rose Beige, 53 Light Beige, 54 Beige, 55 Dark Beige,

W regularnej cenie kosztuje 64,99 zł. Teraz kupisz go za 35,99 zł.

