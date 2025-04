Jak to się mówi: "Wszystko, co dobre, szybko się kończy". Podobnie z kosmetykami. Pojawiają się i znikają ze sklepowych półek. Tak samo stało się z marką Bourjois. Drogeria Rossmann wycofuje kilka produktów Bourjois, a na pożegnanie z nimi, daje superceny i superpromocje.

Promocje i przeceny na pożegnanie

Kultową matową pomadkę Bourjois, która w cenie regularnej kosztuje ok. 50 zł, teraz możesz kupić za ok. 14. Tusz do rzęs z 40 zł obniżono do 10. Dlaczego Rossmann wycofuje kilka kosmetyków jednej z bardziej lubianych i cenionych marek? Monika Preisler - Influencer Marketing Manager w Coty tłumaczy to pojawieniem się nowych produktów i koniecznością wycofania starych.

Które kosmetyki znikną?

Oto lista kosmetyków, których już niedługo nie kupimy w Rossmannie:

matowa szminka Bourjois, Rouge Edition Souffle de Velvet , poprzednia cena: 54,99 zł, obecna cena: 13,99 zł

, poprzednia cena: 54,99 zł, obecna cena: 13,99 zł kredka do ust Bourjois, Color Boost , poprzednia cena: 34,99 zł, obecna cena: 9,19 zł

, poprzednia cena: 34,99 zł, obecna cena: 9,19 zł podkład Bourjois, City Radiance , poprzednia cena: 56,99 zł, obecna cena: 13,99 zł

, poprzednia cena: 56,99 zł, obecna cena: 13,99 zł maskara Bourjois, Beauty'full Volume, poprzednia cena: 36,99 zł, obecna cena: 9,49 zł

Nie kupisz stacjonarnie, ale... kupisz w sieci!

Mamy też pozytywną wiadomość dla fanów wycofywanych kosmetyków. Nadal będzie można je kupić na stronie internetowej Rossmanna, więc nic straconego.