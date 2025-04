Znalezienie idealnego tuszu do rzęs to niełatwe zadanie. Każda z nas w końcu czego innego oczekuje od ideału - albo podkręcenia i uniesienia albo wydłużenia albo pogrubienia. Testowanie maskar warto zacząć od kultowych produktów - istnieje wtedy duża szansa, że przypadnie do gustu również nam.

Jedną z najlepszych maskar na polskim rynku jest Maxi Volume od marki PUPA. Od niedawna można ją kupić w drogeriach Rossmann ze zniżką sięgającą 70%!

Tusz do rzęs Maxi Volume marki Pupa w Rossmannie

Głównym zadaniem tuszu Maxi Volume jest pogrubienie i wydłużenie rzęs. I z tym radzi sobie wyśmienicie! Maskara jest bardzo przyjemna w użyciu - ma niesamowicie gładką konsystencję, która nie pozostawia grudek na rzęsach i bardzo łatwo się rozprowadza.

Formuła tuszu jest niezwykle trwała - nie kruszy się, nie skleja rzęs i nie osypuje - jest w stanie wytrzymać w nienagannym stanie nawet 12 h. Efekt wydłużenia i pogrubienia można stopniować - w zależności od tego, ile warstw nałożymy, otrzymamy makijaż dzienny lub wieczorowy.

Tusz a precyzyjna szczoteczka dokładnie rozdziela rzęsy. Nabierają one zwiększonej objętości, a sam głęboki czarny kolor tuszu świetnie podkreśla spojrzenie.

Tusz posiada klasyczną szczoteczkę średniej wielości i w kształcie klepsydry - jest na tyle uniwersalna, że spodoba się każdej z was. Idealnie dociera do najmniejszych nawet włosków i perfekcyjnie je rozdziela. Maskara ceniona jest również za piękny, czarny, głęboki kolor.

Tusz w regularnej cenie kosztuje 71,99 złotych. Teraz kupisz go za 21,99 złotych w drogeriach Rossmann (stacjonarnie - nie we wszystkich drogeriach są dostępne kosmetyki marki PUPA i online). Promocja trwa do wyczerpania zapasów.

Jak naprawić zaschnięty tusz?

Zdarza się, że nawet najlepszy tusz zacznie wysychać wcześniej niż zakładałyśmy. W dużej mierze zależy to od tego, jak się z nim obchodzimy - podczas makijażu nie należy wielokrotnie wkładać i wyjmować szczoteczki - to powoduje, że wtłaczasz do środka powietrze.

Jeśli to twój ulubiony tusz i chcesz go reanimować, sięgnij po nawilżające krople do oczu - dodaj kilka kropelek do środka, zakręć i mocno wstrząśnij opakowaniem. Możesz też maskarę wstawić do kubka z gorącą wodą i potrzymać tak kilka minut. Ta metoda jest świetna, ale ma jedną wadę - działa tylko jeden raz. Sprawdzi się więc w podbramkowych sytuacjach.

