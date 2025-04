Razem z moimi redakcyjnymi koleżankami niemal codziennie plotkuję o kosmetycznych nowinkach. Z wypiekami na twarzy wymieniamy się informacjami o tym, gdzie aktualnie można dorwać ulubiony krem w najlepszej cenie. Wiecie jak to jest, w pokoju siedzimy w osiem - chcąc nie chcąc, temat makijażu, pielęgnacji czy ogólnie rzecz biorąc kosmetyków pojawić się musi. Taka jest kobieca natura i nie ma sensu z nią walczyć.

A teraz do sedna. Kilka dni temu sieć drogerii Rossmann wprowadziła do swoich sklepów promocję. I to nie byle jaką promocję - dantejskim scenom, które rozgrywały się przed półkami z "kolorówką" nie było końca.

Jeśli Rossmann cieszy się aż taką popularnością i wystarczy obietnica wyższego o 6% rabatu, by przekonać was do ściągnięcia na swój telefon rossmannowej aplikacji, to nasz przegląd powinien was ucieszyć. Poszperałyśmy między półkami i znalazłyśmy takie marki, których albo nie znałyście, albo nie spodziewałyście się, że jej produkty możecie dostać w popularnej drogerii.

1. Pierwszą z nich jest PUPA - jedna z naszych ulubionych marek makijażowych. Same byłyśmy zaskoczone, że marka premium pojawi się na rossmannowych półkach (odkrycie minionego weekendu). Jedyny minus to to, że nie ma jej we wszystkich sklepach. Uwaga! Do 28 kwietnia na wszystkie produkty obowiązuje promocja!

2. Jeśli do tej pory nie miałyście okazji przetestować koreańskich kosmetków, bo A). są za drogie, B). nie macie do nich dostępu, to teraz już nie macie wymówki. Skin 79 i Hada Labo Tokyo dostaniecie w większości punktów Rossmann. Ważna informacja - krem BB Skin 79 dostępny jest teraz w promocyjnej cenie!

3. Kremy MIYA na punkcie, których oszalały wszystkie blogerki wkracza właśnie na rossmannowe półki. I choć my jesteśmy nastawione do nich raczej sceptycznie, to może wam przypadną do gustu.

4. Kosmetyki Kardashian Beauty do włosów to nowość w drogeriach Rossmann. Najbardziej spodobał nam się suchy szampon - ładnie pachnie i ma ładne opakowanie. Jeśli kręcą was poczynania sławnych sióstr, polecamy.

5. Balsamy do ust Eos to kultowe już produkty, które do tej pory dostępne były wyłącznie w perfumeriach Douglas. Rossmann ma jednak tę przewagę, że można je kupić za mniej niż 25 złotych.

