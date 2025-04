Kochamy promocje. Szczególnie te, które dotyczą kosmetyków. To świetna okazja do uzupełnienie zapasów, albo przetestowania czegoś zupełnie nowego. Co z okazji Black Friday przygotował uwielbiany przez wszystkie kobiety Rossmann?

Reklama

Mamy to! Zobacz najpiękniejszą świąteczną kolekcję!

Na czym będzie polegać najnowsza promocja?

Przy zakupie jednego opakowania perfum - drugie dostaniecie gratis! Promocja pod hasłem 1+1 wystartuje już jutro, 24 listopada i potrwa dwa dni. Akcja obejmuje zarówno perfumy damskie, jak i męskie oraz zestawy. Od październikowej promocji odróżnia ją to, że z oferty będzie można skorzystać jedynie w sklepie online. Dla nas to ma same plusy!

Czy odżywka do włosów za 6 złotych może być dobra?

Reklama

Perfumy w drogeriach Rossmann

W drogeriach Rossmann wybór wód toaletowych i perfumowanych jest naprawdę duży. Wśród marek znajdziecie m.in Burberry, Love Moschnio, MEXX, Gabriela Sabatini, Bruno Banani, Calvin Klein, Hugo Boss, Lacoste czy DKNY. Promocja 1+1 to nie tylko doskonała okazja do kupienia ulubionych perfum, ale także do zrobienia świątecznych prezentów!