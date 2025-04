Rimmel London skacze z radości! Kultowa marka kosmetyków dołączyła do programu Leaping Bunny Cruelty Free International. To oznacza że wszystkie nasze produkty są oficjalnie zatwierdzone przez organizacje Cruelty Free International w ramach programu Leaping Bunny, potwierdzającym najwyższe standardy etyczne na każdym etapie łańcucha dostaw. Teraz nie musisz już wybierać między kosmetykami, które kochasz i wartościami, które wyznajesz.

Rimmel wierzy w piękno bez kompromisów, które jest przyjazne, skuteczne i wolne od okrucieństwa. Jako jedna z największych światowych marek kosmetycznych, obecna w 80 krajach, Rimmel z dumą podejmuje kolejny krok, aby kosmetyki cruelty free były szeroko dostępne dla konsumentów. Ponadto marka dąży do zaprzestania testowania kosmetyków na zwierzętach w branży beauty.

W tym celu Rimmel nawiązał współpracę z Cruelty Free International, międzynarodową organizacją non profit, której celem jest to, aby nikt nie chciał ani nie potrzebował testów na zwierzętach. Program Cruelty Free International Leaping Bunny to międzynarodowy znak jakości, który wyznacza złote standardy, oceniając, czy kosmetyki i produkty higieny osobistej są wolne od okrucieństwa wobec zwierząt, i dając najwyższą gwarancję, że dana marka przez swoje działania naprawdę angażuje się w to, by zaprzestać testów na zwierzętach.

Aby otrzymać certyfikat Leaping Bunny Cruelty Free International, marka musi spełnić surowe wymagania i wdrożyć je na poziomie globalnym. Nie może więc oferować swoich produktów na rynkach, na których testy na zwierzętach są wciąż wymagane. Pozytywna weryfikacja obejmuje sprawdzenie łańcucha dostaw na każdym etapie oraz czy poszczególne składniki nie są testowane na zwierzętach. Poza rygorystycznymi audytami wewnętrznymi marka musi również wyrazić zgodę na regularne niezależne audyty zewnętrzne.

Michelle Thew, CEO Cruelty Free International: „Zaczęliśmy współpracę z Coty w 2018 roku i z przyjemnością wkraczamy w ostatnią fazę, którą jest przyznanie Leaping Bunny produktom Rimmel. To niezwykle ważny czas dla takich dużych graczy, jak Rimmel, by pokazać ich zaangażowanie w rozwój branży beauty opartej o bardziej przyjazną naukę. Witamy w rodzinie Leaping Bunny!”

Chief Brands Officer, Consumer Beauty Coty Stefano Curti: „W Coty wiemy, że nasi konsumenci nie chcą iść na kompromisy, chcą natomiast dostępnego, przyjaznego i wolnego od okrucieństwa piękna. Rimmel dąży do zapewnienia lepszego, bardziej przyjaznego piękna dla wszystkich, więc jestem bardzo podekscytowany tym, że marka uzyskała Leaping Bunny. Z dumą będziemy działać razem z Cruelty Free International na rzecz zaprzestania testów na zwierzętach w branży kosmetycznej.”

Wypatrujcie charakterystycznego logo Leaping Bunny ze skaczącym królikiem, które będzie się pojawiać na opakowaniach Rimmel. Ale nawet jeśli nie widzicie logo, możecie być pewni że wszystkie produkty Rimmel spełniają standardy etyczne wyznaczone przez program Leaping Bunny Cruelty Free International.

Teraz możecie cieszyć się swoimi ulubionymi kosmetykami Rimmel zatwierdzonymi w programie Leaping Bunny.