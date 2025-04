Jednym z najlepszych drogeryjnych tuszy do rzęs jest maskara Pump Up od marki Lovely. Nie tylko niesamowicie unosi rzęsy, ale również pogrubia je i wydłuża. To jeden z tych kosmetyków, która powinna przetestować każda z nas!

Tusz w regularnej cenie kosztuje 15,99 złotych. Teraz, podczas mega promocji w drogeriach Rossmann kupisz go za 6,39 złotych. Dostępny jest zarówno stacjonarnie jak i online. Promocja trwa do 31 października 2020.

Tusz do rzęs Pump Up Lovely w Rossmannie

Tusz robi dokładnie to, czego oczekujemy od dobrego tuszu do rzęs - podkręca, wydłuża, rozdziela i pogrubia. A to wszystko dzięki specjalnie wyprofilowanej, silikonowej szczoteczce, która pozwala na precyzyjną stylizację nawet najmniejszych włosków.

Tusz ma niezbyt gęstą konsystencję, dzięki czemu łatwo i równomiernie się go nakłada, a efekt jaki chcesz uzyskać, można stopniować. Jedno pociągnięcie daje bardzo naturalne wykończenie, ale już 3-4 warstwy tuszu pozwalają uzyskać spektakularną objętość rzęs.

Maskara nie skleja włosków i nie pozostawia na nich grudek - w nienagannym stanie potrafi wytrzymać aż do wieczornego demakijażu.

Pamiętaj, że makijaż to nie wszystko. Aby rzęsy były stale w dobrej kondycji regularnie stosuj serum lub odżywkę. Zwróć też uwagę jak wykonujesz demakijaż - powinien być dokładny ale przy tym delikatny - nie pocieraj z całej siły oczu wacikiem. Jeśli szukasz pielęgnacyjnych perełek za nieduże pieniądze, sprawdź nasze kosmetyczne hity na jesień za mniej niż 10 zł.

Nasze słowa potwierdzają również opinie użytkowniczek serwisu Wizaż.pl. Tusz Pump Up od Lovely doceniają przede wszystkim za piękne podkręcenie rzęs.

Mój ukochany tusz! Pomimo niskiej ceny jest dla mnie porównywalny do tych z górnej półki. Świetnie rozdziela, wydłuża i podkręca. Dla mnie numer jeden!

Rewelacyjny tusz do rzęs za niewielkie pieniądze. Nie będę się tutaj zbytnio rozpisywać - konkrety: wspaniale wydłuża, choć producent tego nie obiecuje, podkręca, pogrubia, ma wspaniałą czerń, rewelacyjną szczoteczkę, idealną konsystencję. Jest trwały, nie kruszy się i nie rozmazuje. Oczy „otwierają się”, są wyraziste i... sexy :) Szkoda tylko, że nie ma wersji wodoodpornej.

