Wiosna to doskonały moment na zmianę perfum na lżejsze, świeższe i bardziej energetyzujące. Kwiatowe, cytrusowe oraz owocowe akordy dominują w zapachach, które idealnie komponują się z budzącą się do życia przyrodą. Bez względu na to, czy preferujesz delikatne i zwiewne nuty zapachowe, czy bardziej zmysłowe akordy – ten ranking pomoże Ci znaleźć idealny zapach na cieplejsze dni.

Reklama

Spis treści:

Euphoria to kultowy zapach od Calvina Kleina, który łączy nuty owocowe z orientalnymi akcentami. Jest zmysłowy, uwodzicielski i niezwykle trwały. Idealny dla kobiet, które chcą podkreślić swoją elegancję i tajemniczość.

Kwiatowo-orientalny zapach o wyjątkowej głębi

Długotrwała kompozycja idealna na wieczór

Sprawdza się zarówno na specjalne okazje, jak i na co dzień

Idealny dla kobiet lubiących ciepłe, orientalne zapachy

Może być zbyt intensywny na bardzo upalne dni

Bardzo trwały zapach

Elegancki i zmysłowy

Kultowy zapach, który zbiera pozytywne recenzje

fot. Ranking perfum na wiosnę 2025: Calvin Klein Euphoria/mat. prasowe

CK IN2U to lekki i świeży zapach damski stworzony dla nowoczesnych, dynamicznych kobiet. Idealnie sprawdzi się na wiosnę i lato, dzięki cytrusowym i kwiatowym nutom.

Energetyzująca, cytrusowo-kwiatowa kompozycja

Świeży zapach, który dodaje lekkości

Idealny na co dzień

Doskonały dla miłośniczek świeżych i lekkich zapachów

Może być za delikatny dla osób preferujących cięższe nuty

Świeży i lekki zapach idealny na wiosnę

Energetyzujący i nowoczesny

Świetny na co dzień

fot. Perfumy na wiosnę 2025: Calvin Klein CK IN2U Women/mat. prasowe

Little Black Dress od Avon to eleganckie perfumy o zapachu wiosennych kwiatów, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na wyjątkowe okazje. Jego kompozycja łączy klasyczną elegancję z subtelną świeżością.

Połączenie nut kwiatowych i drzewnych

Klasyczna elegancja w nowoczesnym wydaniu

Pasuje do każdej okazji

Idealny dla kobiet ceniących klasykę i elegancję

Elegancki, uniwersalny zapach

Pasuje do każdej okazji

Dobra trwałość jak na swoją kategorię

fot. Perfumy na wiosnę 2025: Avon Little Black Dress/mat. prasowe

Incandessence to ciepły i zmysłowy zapach od Avon, który emanuje kobiecością. Inspiracją do jego stworzenia była siła natury i promienie słoneczne, co czyni go idealnym wyborem na wiosenne dni.

Ciepły, kwiatowy zapach z nutami drzewnymi

Kobiecy i elegancki

Sprawdzi się zarówno na dzień, jak i na wieczór

Idealny dla kobiet, które lubią ciepłe, słoneczne zapachy

Ciepły i kobiecy zapach

Dobra trwałość

Pasuje na wiele okazji

fot. Perfumy na wiosnę 2025: Avon Incandessence/mat. prasowe

Light Blue od Dolce & Gabbana to jeden z najbardziej kultowych zapachów na ciepłe dni. Jego kompozycja łączy cytrusy z delikatnymi nutami drzewnymi, tworząc świeżą, lekką aurę, która doskonale sprawdza się wiosną i latem.

Świeży i energetyzujący zapach

Doskonały na codzienne, wiosenne dni

Połączenie cytrusów z lekkimi akordami kwiatowymi

Idealny dla kobiet, które lubią lekkie, świeże zapachy

Może być zbyt subtelny dla miłośniczek mocniejszych perfum

Świeży i orzeźwiający zapach

Idealny na ciepłe dni

Uniwersalny i ponadczasowy

fot. Perfumy na wiosnę 2025: Dolce & Gabbana Light Blue/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Zapach tych perfum uwodzi jak egzotyczny afrodyzjak

Perfumy z bitą śmietaną dla prawdziwych fanek słodkości

Top 3 perfumy o mydlanych nutach