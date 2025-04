Pudry unoszące włosy u nasady to doskonały sposób na wystylizowanie włosów wtedy, kiedy nie mamy na to czasu. Kosmetyki te potrafią momentalnie zwiększyć objętość naszej fryzury, utrwalić ją i odświeżyć po całym dniu nadając efekt matowości. Jak prawidłowo aplikować puder do włosów? Wystarczy lekko go wstrząsnąć, nanieść na dłonie, po czym wmasować w skórę głowy. Dla lepszego efektu można nałożyć też odrobinę produktu bezpośrednio na włosy i wmasować go w nie. Należy jednak uważać, aby nie przesadzić z jego ilością. Włosy wtedy staną się sztywne i oporne na modelowanie. Na rynku znajdziecie zarówno pudry z linii profesjonalnych jak i komercyjnych. Oto kilka godnych waszej uwagi!

Reklama