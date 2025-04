Jeden z najstarszych kosmetyków, idealne wykończenie makijażu i symbol każdej modnisi. Nasze redaktorki opowiadają specjalnie dla Was o swoich przygodach z pudrem…

Reklama

Sylwia Mikołajczak, Redaktor Naczelna We2.pl

Cera mieszana, miodowa

Avon, Arabian Glow, Bronzing Pearls (Puder brązujący w kulkach)

Cena: 48 zł / 22 g

Typ: Kulki

Aplikacja: Rozprowadza się bardzo łatwo - pędzlem należy zmieszać ze sobą kulki, po czym nałożyć cienką warstwę pudru na twarz, która uzyska w ten sposób złocisty koloryt, lekkiej naturalnej opalenizny.

Wykończenie: Potrafi świetnie wymodelować twarz, lekko połyskujące drobinki nadają skórze pięknego blasku. W zależności od nałożonej ilości można uzyskać różny stopień opalenizny, dzięki czemu sprawdza się zarówno w lecie, jaki i w zimie

Trwałość: Utrzymuje się na twarzy przez kilka godzin, ale makijaż wymaga poprawki w ciągu dnia.

Moim zdaniem: Puder jest bardzo wydajny, starcza na wiele miesięcy przy codziennym stosowaniu. Można go stosować również jako róż do policzków. Minusem są uciekające kuleczki i nietrwałość opakowania (niemal w każdym pudełeczku pęka gwint do zakręcania). Cena przystępna, produkt godny polecenia.

Marta Kosakowska, Redaktor

Cera mieszana, jasna

Bourjois, Eclat Mineral, Mineral Radiance, w odcieniu 02 Vanilla

Cena: 56 zł / 14 g

Typ: prasowany mineralny

Aplikacja: Dobrze się rozprowadza zarówno przy użyciu dołączonej do niego gąbeczki, jak specjalnego pędzla do pudru. Daje naturalny efekt. Rozczarują się jednak te panie, które liczą na mocne krycie. Ten puder tego nie zapewnia.

Wykończenie: Daje delikatnie, matowe wykończenie. Cera jest rozświetlona i wygląda zdrowo.

Trwałość: Nie jest zbyt trwały na przetłuszczających się partiach twarzy, wymaga poprawek w ciągu dnia.

Moim zdaniem: Cena tego pudru jest dość wysoka, lecz jest on bardzo wydajny. Zdecydowanie wart zakupu. Niezwykle delikatny, aksamitny, nie uczula i nie zatyka porów. Ma, charakterystyczny dla róży i pudrów Bourjois, pudrowy zapach, który bardzo przypadł mi do gustu. Do tego jego opakowanie stanowi śliczna puderniczka (z lusterkiem) w stylu retro.

Monika Gozdur, Redaktor serwisu idolo.pl

Cera mieszana

Avon, Rozświetlające perełki do twarzy i ciała, w odcieniu perłowym

Cena: 48 zł / 22 g

Typ: kulki

Aplikacja: Bardzo dobrze się rozprowadza, choć duże znaczenie przy aplikacji ma także wybór odpowiedniego pędzla. Puder lekko rozświetla twarz, można używać go na co dzień. Nie nadaje się do zastosowania jako róż.

Wykończenie: Subtelnie rozświetla jednocześnie matując twarz.

Trwałość: Dosyć trwały, utrzymuje się na skórze do kilku godzin.

Moim zdaniem: Kupując ten produkt miałam nadzieję, że moja twarz nabierze zdrowego wyglądu i będzie pięknie rozświetlona. Niestety puder nie spełnił moich oczekiwań. Cena adekwatna do jakości, puder jest bardzo wydajny i starcza na bardzo długo. Polecam jako puder, ale nie rozświetlacz.

Marta Ciężki, Redaktor serwisu

Cera mieszana

Avon, Ideal Shade Pressed Powder, w odcieniu light medium

Cena: 30 zł / 10 g

Typ: prasowany

Aplikacja: dobrze i łatwo się rozprowadza, wygląda naturalnie, nie ciemnieje po nałożeniu. Nie osadza się na liniach mimicznych. Nie tworzy efektu maski. Nadaje się w sam raz na szybkie poprawki w ciągu dnia.

Wykończenie: super matuje. Nie bardzo kryje, trzeba pod niego używać korektora lub podkładu.

Trwałość: efekt matujący nie trwa długo

Moim zdaniem: Jestem bardzo mile zaskoczona pudrem. Myślałam, że za dość niską ceną będzie się krył niezbyt dobry puder. Tymczasem jestem bardzo zadowolona. Plusem jest to, że jest wydajny, nie kruszy się i ma lusterko. Naprawdę godny polecenia.

Karolina Wojciechowska, Redaktor serwisu

Cera mieszana, beżowo-różowa

Rimmel, Stay Matte, w odcieniu 005, Silky Beige

Cena: 18 zł / 14 g

Typ: prasowany

Aplikacja: Brak aplikatora w zestawie, wygląda naturalnie po nałożeniu, rozprowadza się bez problemu.

Wykończenie: daje matowe wykończenie

Trwałość: trwały, nie wymaga częstych poprawek

Moim zdaniem: dobry puder w niezbyt wygórowanej cenie.

Magda Balul, Redaktor działu Moda

Cera mieszana, porcelanowa

Isa Dora, Velvet touch Compact powder, w odcieniu „Winter beige”

Reklama

Cena: 58 zł / 10 g

Typ: prasowany

Aplikacja: rozprowadza się z łatwością, wystarczy mała ilość by przykryć niedoskonałości, niemal natychmiast nadaje matowe wykończenie

Wykończenie: matowe, skóra wygląda zdrowo i naturalnie

Trwałość: max do 16 godzin

Moim zdaniem: puder jest bardzo dobry, spełnia wszystkie moje wymogi i długo utrzymuje dobry wygląd cery, polecił bym go innym osobom, które tak jak ja, mają cerę mieszaną.