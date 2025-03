Nadmierna ekspozycja na słońce i brak ochrony przed promieniowaniem UV to jedna z przyczyn powstawania plam pigmentacyjnych. Jak do tego dochodzi? Słońce pobudza melanocyty – komórki, które w odpowiedzi na aktywację produkują ciemny barwnik – melaninę. Melanina absorbuje i rozprasza promieniowanie ultrafioletowe, chroniąc DNA komórek i zmniejszając ryzyko ich uszkodzenia przez UV.

Dlaczego na wakacjach łatwo o przebarwienia skóry?

W przypadku intensywnej lub częstej ekspozycji na słońce, produkcja melaniny może stać się nierównomierna, w efekcie na skórze pojawiają się nieestetyczne plamy. Przebarwienia skórne powstają zwykle w najbardziej wyeksponowanych na słońce częściach ciała - na twarzy, karku i przedramionach. Jak sobie z nimi radzić w warunkach domowych? Warto sięgnąć po kosmetyki zawierające składniki aktywne, które hamują produkcję melaniny i zmniejszają widoczność istniejących już przebarwień.

Jakie składniki aktywne pomogą w walce z przebarwieniami?

Czego szukać w składach kosmetyków na przebarwienia?

witaminy C – pomaga hamować aktywność enzymu odpowiedzialnego za produkcję melaniny, ma delikatne działanie złuszczające, a dodatkowo wzmacnia efekt działania filtrów SPF,

arbutyny – ma silne działanie depigmentacyjne, pomaga w rozjaśnianiu istniejących przebarwień skóry,

niacynamidu – hamuje syntezę melaniny i zapobiega odkładaniu się tego barwnika w naskórku,

wybrane kwasy (np. kwas azelainowy) – działają złuszczająco, ograniczają produkcję melaniny, rozjaśniając przebarwienia i wyrównując koloryt skóry.

Jakie kosmetyki rozjaśnią i zredukują plamy pigmentacyjne?

Dzięki tym 5 produktom możesz zmniejszyć widoczność przebarwień, wyrównać koloryt skóry, a dodatkowo pomóc skórze odzyskać równowagę po lecie.

Serum z witaminą C rozjaśniające przebarwienia BEAUTY.lab, Miya Cosmetics

To serum potrafi zdziałać cuda. Znajdziemy w nim podwójną witaminę C (lipofilową + hydrofilową), która odpowiada za zmniejszenie przebarwień, wyrównanie kolorytu oraz zwiększenie jędrności i elastyczności. Działanie redukujące przebarwienia i rozjaśniające skórę to także zasługa alfa-arbutyny i kwasu traneksamowego. Ekstrakty z wąkroty azjatyckiej i z lukrecji, łagodzą i koją skórę, a dodatkowo wzmacniają barierę ochronną naskórka. Dzięki serum nie tylko pozbędziesz się przebarwień, ale także ujędrnisz, wygładzisz skórę i zredukujesz drobne zmarszczki! Czego chcieć więcej?

Cena: ok. 50 zł/30ml

Serum z witaminą C wyrównujące koloryt BEAUTY.lab, MIYA Cosmetics

Kosmetyk działa w obrębie płytkich przebarwień na poziomie naskórka, redukując je i ujednolicając koloryt cery. Serum, dzięki zawartości witaminy C, ekstraktu z aceroli i niacynamidu rozświetla skórę i przywraca jej naturalny blask oraz wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek. Dzięki silnym właściwościom antyoksydacyjnym serum chroni skórę przed skutkami stresu oksydacyjnego i zmniejsza objawy przedwczesnego starzenia się skóry. Produkt może być stosowany zarówno na dzień, jak i na noc, na skórę twarzy, szyi, dekoltu i okolic oczu.

Cena: ok 50 zł/30ml

Korygujące serum do twarzy na noc Go with the flow, FaceBoom

Dzięki kompleksowi kwasów AHA serum delikatnie złuszcza martwy naskórek, pomaga oczyścić skórę z zaskórników i reguluje produkcję sebum, a dodatkowo wygładza skórę i wpływa na redukcję przebarwień. Na ujednolicenie kolorytu cery wpływa także zawarty w formule niacynamid, a kwas hialuronowy i ksylitol poprawiają poziom nawilżenia. Ten kosmetyk świetnie się sprawdzi jako element cyklicznej pielęgnacji - podczas pierwszego dnia SKIN CYCLINGU.

Cena: ok. 35 z/25 ml

Rozświetlające serum do twarzy witamina C Go with the flow, FaceBoom

Lekka, żelowo-kremowa konsystencja łatwo się wchłania i działa rozświetlająco oraz wyrównująco na koloryt skóry. To zasługa zawartej w serum witaminy C oraz niecynamidu, który dodatkowo pomaga w walce z niedoskonałościami, a dzięki silnym antyoksydantom, serum wspiera w walce z wolnymi rodnikami, przeciwdziałając procesom starzenia się skóry. Skóra staje się bardziej jędrna i gładka.

Cena: ok. 35 zł/25ml

Walka z przebarwieniami nie powinna się ograniczać jedynie do redukcji już istniejących plam pigmentacyjnych. Codzienne stosowanie kosmetyków przeciwsłonecznych o szerokim spektrum działania pomoże zapobiec powstawaniu nowym przebarwieniom.

Witaminowy krem BB SPF30 myBBalm, MIYA Cosmetics

Podobno nie ma ideałów, ale ten witaminowy krem to połączenie lekkiego podkładu, pielęgnującego kremu i kosmetyku chroniącego skórę przed działaniem promieniowania UV. Aksamitna formuła doskonale rozprowadza się na skórze i daje naturalne wykończenie, z subtelnym efektem glow. Zawarte w kremie pigmenty mineralne nadają skórze wyrównują koloryt, korygując niedoskonałości. Krem dzięki zawartym w nich witaminom C, E oraz peptydom i niacynamidowi intensywnie pielęgnuje skórę – nawilża, wygładza i zmniejsza widoczność drobnych zmarszczek oraz cieni pod oczami. To jednak nie wszystko! Ten wegański krem BB nie roluje się i nie spływa wraz ze łzami czy potem, a jego formuła została przebadana dermatologicznie i okulistycznie!

Cena: ok. 50 zł/30ml

Materiał promocyjny marek Miya i Face Boom