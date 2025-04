Tym razem mamy dla Was 20 najlepszych promocji z drogerii Natura, Rossmann, Hebe i perfumerii Sephora oraz Douglas. Wybrałyśmy kosmetyki, które idealnie sprawdzą się latem - lekkie kremy nawilżające, podkłady, kolorowe błyszczyki, tusze do rzęs, balsamy do opalania czy nawilżające maseczki do włosów. Naszym faworytem jest błyszczyk do ust w cielistym kolorze i olejek arganowy, który przywróci blask nawet najbardziej zniszczonym włosom.

