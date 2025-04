W tym tygodniu najlepiej będzie inwestować w perfumy i tusze do rzęs (w drogeriach znajdziecie przede wszystkim sztandarowe produkty). Obok nich pojawiają się odżywki do włosów i szampony oraz balsamy brązujące do ciała - może już teraz warto pomyśleć o wiosennej opaleniźnie?

Promocje w drogeriach - nasze hity

Naszym zdecydowanym faworytem są lakiery do paznokci nadające efekt żelowego manicure, podkład do twarzy, które idealnie stapia się ze skórą i woda perfumowana o kwiatowych nutach zapachowych. A na co Wy skusicie się w tym tygodniu?

