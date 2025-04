Ostatnie dni stycznia to doskonała okazja na zrobienie kosmetycznych (tanich!) zakupów. Na wyprzedażach zdarzają się jeszcze świąteczne zestawy, których nie udało się sprzedać - to prawdziwy raj!

Nasze kosmetyczne hity

W tym tygodniu warto kupić przede wszystkim ulubione perfumy oraz balsamy do ciała, które zregenerują wysuszoną skórę. W promocji udało nam się również znaleźć kultową maseczkę do twarzy - na pewno trafi na naszą półkę w łazience. Zobaczcie 18 propozycji wybranych przez naszą redakcję. Na co skusicie się tym razem?

