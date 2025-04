Specjalnie dla Was wybrałyśmy 19 najciekawszych propozycji z aktualnej oferty popularnych drogerii i perfumerii, na które warto skusić się w tym miesiącu. Wśród kosmetyków znalazły się przede wszystkim przecenione podkłady do twarzy, maskary, wody perfumowane, balsamy do ciała i róże do policzków.

Promocje w drogeriach - nasze hity!

Co nam najbardziej przypadło do gustu? My z pewnością skusimy się na rajstopy w spray'u - niezastąpione przed każdym większym wyjściem, perfumy Tresor od Lancome i musujące kulki do kąpieli o różnych zapachach.

