Jak co dwa tygodnie zrobiłyśmy szybki przegląd najlepszych trwających obecnie promocji w drogeriach. W tym tygodniu najlepiej jest zaopatrzyć się we wszystkie pielęgnacyjne kosmetyki do włosów - szampony, odżywki i maski.

Obok nich warto wybierać tusze do rzęs - udało nam się znaleźć dwa w naprawdę atrakcyjnych cenach! Polecamy również objęte promocją wody perfumowane, cienie do powiek i nasz hit - dystrybut szablonów do paznokci, dzięki którym twój manicure będzie inny niż wszystkie!

