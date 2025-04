W ostatnich tygodniach października warto rozejrzeć się za nowym zapachem na jesień - udało nam się znaleźć wodę perfumowaną Jimmy Choo ponad 60% tańszą!

Reklama

Co oprócz perfum? Całe mnóstwo podkładów - od tych nawilżających i rozświetlających po matowe i kryjące. Jesienią nasza skóra wymaga zupełnie innej pielęgnacji niż latem - ratunkiem na przesuszonych miejsc będą bogate w składniki olejki do ciała. Jeśli twoim włosom brakuje blasku postaw na maskę z jedwabiem i fluid nabłyszczający. Zajrzyjcie do naszej galerii pełnej promocji!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Nasze ulubione paletki do makijażu

Dodaj swojej skórze blasku!

10 kosmetyków idealnych na jesień!