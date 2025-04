W tym miesiącu warto przede wszystkim zaopatrzyć się w nowy podkład do twarzy (te w dobrych cenach znajdziecie niemal w każdej drogerii), nawilżający balsam i olejek do ciała oraz nowy zapach - nam najbardziej spodobał się ten kwiatowy od Jimmy'ego Choo.

Najlepsze promocje w drogeriach - co warto kupić?

Udało nam się znaleźć również świetny korektor do twarzy w bardzo atrakcyjnej cenie, tusz do rzęs jednej z naszych ulubionych marek i koncentrat wyszczuplający - mimo, że lato już dawno za nami, myślimy tylko i wyłącznie o nadchodzącej wiośnie. Zajrzyjcie do naszej galerii po więcej przecenionych kosmetyków. Na co skusicie się w tym miesiącu?

