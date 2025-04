Specjalnie dla Was przejrzałyśmy bieżące oferty w popularnych drogeriach i wybrałyśmy te, na które warto zwrócić szczególną uwagę. W naszych przeglądach (będziemy je przygotowywały dwa razy w miesiącu) znajdziecie promocje prosto z drogerii Rossmann, Hebe, Superpharm, Jasmin, Daily, Sephora, Douglas i Natura.

Jeśli tak jak my kochacie kosmetyki, warto kupować je trochę taniej. W dzisiejszym odcinku szczególnie polecamy potrójne cienie do powiek Bourjois, tusz do rzęs Maybelline i podkład do twarzy Max Factor.

W naszej galerii znajdziecie najlepsze promocje w drogeriach: