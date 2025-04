Pierwsze tygodnie wiosny witają nas promocjami przede wszystkim na podstawowe kosmetyki do makijażu - podkłady, pudry i tusze do rzęs. Oprócz tego w obniżonych cenach znajdziecie odżywki do rzęs, kultowe balsamy do ust, olejki do ciała (to ostatni moment, aby odpowiednio zadbać o skórę przed wakacjami) i maski do twarzy, my szczególnie polecamy tę z kolagenem.

A może pora rozejrzeć się za nowym zapachem na wiosnę? Nam najbardziej spodobały się perfumy od Givenchy - mają w sobie nuty żurawiny, zielonej herbaty, jaśminu, białego piżma i paczuli. W naszej galerii znajdziecie kilka wód perfumowanych w najlepszych cenach!

Więcej o kosmetykach:

