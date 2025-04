Od 20 do 30 maja we wszystkich drogeriach Rossmann (tej internetowej też) obowiązuje promocja 2+2 na produkty do pielęgnacji twarzy. Co to oznacza? Płacicie tylko za dwa kosmetyki, dwa dostajecie w prezencie. Musicie pamiętać, że wybrane przez was produkty muszą być różne np. tonik, krem, żel i serum. I jeszcze jedno, musicie był użytkowniczkami Klubu Rossmann.

Jesteśmy przekonane, że ta promocja będzie cieszyła się takim samym (jak nie większym) zainteresowaniem co ta poprzednia na kolorówkę. Więc, aby nie robić zakupów w szale, warto wcześniej zaplanować sobie co warto wrzucić do koszyka.

Wybrałyśmy 11 kosmetyków, które według nas, warto przetestować. Wśród nich nie zabrało koreańskich produktów, które całkiem niedawno pojawiły się w Rossmannie, przeciwzmarszczkowym kremów i serum czy ulubione przez wszystkie kobiety płyny micelarne. Zerknijcie do naszej galerii i zaplanujcie swoje kosmetyczne zakupy!

