Kochacie perfumy prawda? Jeśli do tej pory pozwalałyście sobie na ich zakup tylko od święta, koniecznie zajrzyjcie do sklepów Lidl. Właśnie do promocyjnej oferty trafiła specjalna kolekcja markowych zapachów w atrakcyjnych cenach!

Reklama

Te perfumy pachną jak Coco Chanel Mademoiselle, a kosztują 12 złotych!

Jakie perfumy będą dostępne w Lidlu?

W asortymencie będzie można znaleźć takie zapachy jak Guess Seductive femme (89 zł/75 ml), Calvin Klein Contradiction for women (99 zł/100 ml), Escada Agua Del Sol (79 zł/30 ml) czy Cerruti 1881 (99 zł/100 ml). W ofercie dostępne są także perfumy dla mężczyzn m.in. woda toaletowa Hugo Boss Element (110 zł/60 ml), Calvin Klein Contradiction for men (99 zł/100 ml) czy Calvin Klein Escape men (105 zł/100 ml).

Po więcej zapachów w promocyjnych cenach zajrzyjcie do naszej galerii!

Reklama

Po tym kosmetyku włosy rosną jak szalone!