Mamy wspaniałą wiadomość dla wszystkich kosmetykomaniaczek! Rossmann po raz drugi organizuje promocję na wszystkie produkty do makijażu! Poprzednia cieszyła się ogromnym powodzeniem - kolorówka znikała z półek w mgnieniu oka.

Przypomnijmy zasady promocji:

Jeśli jest się posiadaczem aplikacji Klubu Rossmann, wówczas można skorzystać z promocji -55%. Należy ją pokazać przy kasie - daje nam to możliwość jednorazowego zakupu trzech różnych kosmetyków do makijażu z wcześniej wspomnianą zniżką. Każdy kolejny zakup jest objęty promocją -49%. Będzie ona obowiązywała także wszystkich, którzy nie posiadają aplikacji.

Gdybyście miały problem (chociaż nie podejrzewamy was o to) z wyborem konkretnych produktów, zajrzyjcie do naszej galerii. Wybrałyśmy 7 topowych kosmetyków, które zawsze warto mieć na półce.

Promocja trwa od 10-19 października we wszystkich drogeriach Rossmann.

