Promocje na kosmetyki do makijażu rozpalają do czerwoności policzki i serca chyba wszystkich kobiet. Skończył ci się zapas ukochanego korektora? A może masz ochotę przetestować najnowszy tusz do rzęs ulubionej marki? Mamy dobrą wiadomość - najbardziej wyczekiwana w Polsce akcja rabatowa startuje już 16 września!

Najnowsza promocja na makijaż w Rossmannie

Promocja na kolorówkę potrwa aż 2 tygodnie - od 16 do 30 września. W odróżnieniu od dotychczasowych akcji nie będzie obowiązywał stały rabat, lecz mnóstwo indywidualnych promocji na produkty oraz marki makijażowe.

Ma być emocjonująco, różnorodnie i bardzo korzystnie!

Możesz spodziewać się zniżek w wysokości 40, 50, 60, a nawet 70%, a także ofert opartych na zasadzie 1+1 gratis.

Zasady akcji

Do tej pory zniżka obowiązywała przy zakupie minimum trzech różnych kosmetyków. Teraz ma nie być takiego ograniczenia. Niezależnie, czy włożysz do koszyka jeden produkt czy kilkanaście, będziesz mogła skorzystać z akcji rabatowej. Co jeszcze się zmieni?

Nareszcie drogeria wyszła naprzeciw naszym oczekiwaniom - jeśli będziesz chciała zrobić sobie zapas ulubionego kosmetyku - nie będzie z tym problemu. Promocja będzie obowiązywała także w przypadku wyboru kilku takich samych artykułów.

Wrześniowa akcja makijażowa wiąże się z jeszcze jedną ważną zmianą - mogą z niej skorzystać nie tylko członkowie Klubu Rossmann, ale wszyscy klienci.

Ważna uwaga: klubowiczki za to będą miały tę przewagę, że skanując swoją kartę zbierają punkty, które pozwalają wspierać organizacje charytatywne. Dodatkowo, dla członkiń klubu Rossmann, które najszybciej skorzystają z promocji na makijaż, czeka przy kasie niespodzianka.

Gotowe na zakupy?

