Ruszyła kolejna akcja promocyjna sieci Rossmann! To doskonała okazja, by uzupełnić zapasy. Do tej pory akcje obejmowały np. kosmetyki do makijażu lub pielęgnacji. W grudniu promocja przeznaczona jest dla rodziców maluchów. Kupując 2 kosmetyki, 2 kolejne dostaje się gratis.

Reklama

Promocja 2+2 w sieci Rossmann. Co kupić?

Akcja 2+2 rozpoczęła się 10 grudnia i potrwa do 18 grudnia. Jest przeznaczona dla uczestników Klubu Rossmann i programu Rossnę. Obejmuje kosmetyki do pielęgnacji dzieci: chusteczki, płyny do kąpieli, kremy, zasypki, oliwki etc.

Wystarczy wybrać 2 produkty, objęte akcją, by 2 kolejne otrzymać za darmo. Z promocji można skorzystać podczas zakupów w sklepach stacjonarnych oraz on-line.

Promocja z pewnością ucieszy wszystkie mamy, które korzystają z kosmetyków dla dzieci na co dzień. Z oferty mogą skorzystać również osoby, które borykają się z wrażliwą skórą.

Kosmetyki dla dzieci produkowane są z łagodnych składników, które nie powodują podrażnień. Z powodzeniem mogą stosować je również dorośli, którzy mają np. problemy z alergiami skórnymi.

Jak skorzystać w promocji w Rossmannie?

To bardzo proste! Wystarczy wybrać w sklepie stacjonarnym lub internetowym. Pamiętaj, że musisz być członkiem Klubu Rossmann lub programu Rossnę. Aplikację możesz w każdej chwili pobrać na swój telefon komórkowy.

Wybierz 4 kosmetyki dla dzieci. Muszą to być 4 różne produkty.

Zapłacisz za 2 z nich, a 2 tańsze dostaniesz za darmo.

Przy kasie lub podczas zatwierdzania zakupu w sklepie internetowym, zostaniesz poproszona o weryfikację członkostwa w Klubie lub uczestnictwa w programie sieci.

Gotowe! Ciesz się upolowanymi zdobyczami.

Reklama

Więcej newsów urodowych:

Czekało na to wiele kobiet! Zara wprowadziła do sprzedaży potencjalny hit

TOP 5 na grudzień 2018 - wybór redaktor działu Moda i Uroda