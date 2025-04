Jak co roku nie możemy doczekać się Gwiazdki! Szczególnie, jeśli miałyśmy okazję obejrzeć już w październiku najnowszą, świąteczną kolekcję Sephory. Co w niej znajdziecie tym razem?

Pierwsze świąteczne prezenty - co wybrać?

Tradycyjnie pojawią się nowe limitowane edycje kremów do rąk, balsamów do ciała i żeli pod prysznic. Oprócz tego palety do makijażu, zestawy pędzli do manikiuru i akcesoria do włosów. A maskotką tego sezonu będzie pingwin! Wszystko idealnie zwłaszcza jako mikołajkowy upominek dla przyjaciółki, mamy lub siostry.



