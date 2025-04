Okazuje się, że nawet posiadając niewielki budżet na świąteczne prezenty można znaleźć kosmetyczne perełki, które idealnie sprawdzą się pod choinką. Specjalnie dla was wybrałyśmy 10 naszych ulubionych produktów, które same chętnie otrzymałybyśmy od świętego Mikołaja.

Prezenty na święta do 40 zł

W naszym zestawieniu znalazł się m.in. lakier do paznokci iskrzący złotem, kultowy balsam do ust nareszcie dostępny w Polsce, krem do rąk o zapachu pierników czy klasyczna czerwona szminka w pięknym, złotym opakowaniu.

