Kobiety kochają kosmetyki i piękne ubrania. Być może dlatego, to właśnie kosmetyczne prezenty są najczęściej wybierane na gwiazdkowe podarunki. Co zrobić by nie popełnić prezentowego faux pas? Poznaj nasze propozycje i wybierz coś dla swoich najbliższych (lub siebie)!

Coś dla miłośniczki klasyki!

Jesteś maniaczką pielęgnacji i nigdzie nie ruszasz się bez błyszczyka ochronnego? Przy okazji kochasz ponadczasowe klasyki kosmetyczne, bo wiesz, jak doskonale pielęgnują? A może twoja przyjaciółka, siostra lub mama takie właśnie są? W te święta podaruj im zestaw Tender Care od Oriflame.

To cztery luksusowe kosmetyki odżywiające, zmiękczające i chroniące usta, skórę twarzy, łokci, dłoni, kolan, a także stóp. Ten uniwersalny zestaw został zapakowany w magiczne pudełko w klimacie Świąt Bożego Narodzenia! Kusząca i w iście gwiazdkowym wydaniu jest też cena. Zestaw kupisz teraz nie za 99,90 zł, lecz za jedyne 39,99 zł (to aż o 60 zł mniej!). Sprawdź najnowszy katalog Oriflame!

Coś dla miłośniczki kosmetycznego relaksu!



Twoja przyjaciółka to maniaczka oczyszczania, która mogłaby każdy urlop spędzić w SPA? W tym roku zafunduj jej domowe SPA na najwyższym poziomie. Właśnie dla miłośniczek kosmetycznego relaksu Oriflame przygotował zestaw do pielęgnacji twarzy Swedish Spa Pure Breeze.

W luksusowym, świątecznym pudełku znajdziesz kosmetyki do głębokiego oczyszczania skóry z ekstraktem z alg koralowych, znanych ze względu na właściwości antyoksydacyjne, nawilżające i rewitalizujące. Co dokładnie zawiera zestaw? W pudełku znajdziemy kosmetyk do kąpieli parowej, który pomaga oczyścić skórę oraz maseczkę z glinką, która dodatkowo oczyści i odświeży cerę. W świątecznym katalogu Oriflame zamówisz ten zestaw w promocyjnej cenie, bo za jedyne 29,99 zł (cena regularne to 59,90 zł, oszczędzasz więc ok. 30 zł!)

Coś dla miłośniczki elegancji

Twoja mama to typ czarującej i wyrafinowanej kobiety? A może ten opis bardziej pasuje do twojej siostry lub przyjaciółki? W te święta obdaruj je zapachem idealnym dla nich. Frezja, płatki orchidei i drzewo sandałowe zamknięte w szklanym i bardzo kobiecym flakonie to coś dla prawdziwych dam! W nowym katalogu Oriflame znajdziesz zestaw upominkowy Divine w skład którego wchodzi woda toaletowa i perfumowany krem do ciała. Wszystko zapakowane w stylowe, świąteczne pudełko. Co najlepsze upominek kupisz teraz w atrakcyjnej cenie! Zapach i krem zostały przecenione z 149,90 zł do 54,99 zł! To aż o 64% taniej!

Coś dla kobiety dojrzałej!

Ten zestaw śmiało możesz podarować przyjaciółce lub samej sobie! NovAge Ecollagen czyli krem przeciwzmarszczkowy na dzień i na noc, krem przeciwzmarszczkowy pod oczy, serum przeciwzmarszczkowe i żel oczyszczający zredukują nie tylko zmarszczki, ale i poprawią koloryt oraz powierzchnię skóry. Zestaw tych 5 pełnowartościowych produktów kupisz teraz w pięknym, świątecznym pudełku za jedyne 269,00 zł. To aż o 169,49 zł mniej niż wynosi cena regularne (439,49 zł).

Coś dla miłośniczki mody

Kobiety kochają piękne ubrania. Zimą stawiamy na swetry, grubsze sukienki i oczywiście ciepłe szale i czapki. Każda miłośniczka trendów będzie zadowolona z modnego szala To You od Oriflame. Ten miękki, dwustronny szal w kolorze różu i purpury składa się w 63% z akrylu i 37% z poliestru. Świetnie sprawdzi się w zestawieniu z czarnym lub butelko-zielonym płaszczem. Szal dodatkowo przewiązany jest satynową wstążką, więc nie będziesz musiała go pakować. W świątecznym katalogu Oriflame kupisz go za jedyne 79,99 zł.

Coś dla miłośniczki "ciepłych" trendów



Idealnym dopełnieniem do każdej zimowej stylizacji będzie urocza biała czapka To You z bardzo modnym pomponem. To absolutna nowość z limitowanej edycji Oriflame. Zamówisz ją w świątecznym katalogu za jedyne 49,99 zł.

Materiał powstał przy współpracy z marką Oriflame