Nikt nie wymaga od was, żebyście lubiły święto zakochanych. Przecież miłość można (a nawet powinno się) okazywać sobie przez cały rok. Jedak nie zmienia to faktu, że walentynki to doskonała okazja, żeby sprawić radość osobie, którą się kocha. Wystarczy drobiazg, który wywoła uśmiech na twarzy.

Reklama

Tak będzie pachniał rok 2017. Sprawdź 8 najmodniejszych zapachów

Jako maniaczki kosmetyków wybrałyśmy 11 drobnych upominków, które sprawią radość każdej kobiecie. Wśród nich znajdziecie palety do makijażu, perfumy, szminki, balsamy do ust, róże i lakiery do paznokci. Kilka produktów trafiło na naszą listę ze względu na ich urocze opakowania. Jeżeli przejrzycie naszą galerię, to będziecie wiedziały, które dokładnie mamy na myśli.

Reklama