Nie wiem czy większość z was obchodzi (w tym wieku) Mikołajki, ale ja tak. Za bardzo kocham świąteczny czas i staram się nie rezygnować z dodatkowych chwil na uszczęśliwianie bliskich. 6 grudnia obdarowują mamę, siostrę czy przyjaciółki drobnymi upominkami, głównie kosmetycznymi, bo to zawsze się sprawdza.

Reklama

Sprawdź pierwsze kosmetyczne propozycje na Święta 2016

Reklama

W dzisiejszym przeglądzie znajdziecie balsamy do ciała, kremy do rąk, błyszczki, olejki do kąpieli w świątecznych limitowanych edycjach. Ceny? Od 15 do 99 złotych. Na mojej liście zakupów widnieje zestaw matowych szminek od Golden Rose i mleczko do ciała marki Bath&Body Works - nie wyobrażam sobie bez niego żadnych świąt!