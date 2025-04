Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd 12 kosmetyków, które idealnie sprawdzą się jako upominek na Mikołajki. Co więcej ich ceny zaczynają się od 13 zł! Co wśród nich znajdziecie?

Reklama

Balsamy do ust, róże do policzków, palety cieni do powiek, mleczka do ciała i nasz ulubiony olejek do ciała ze srebrnymi drobinkami. Z takich drobiazgów z pewnością ucieszy się każda przyjaciółka, mama czy siostra. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie co warto kupić na zbliżające się Mikołajki!

Reklama

Jesteśmy na prezentacji gwiazdowych nowości od @sephorapolska ❄️🎄👌🏼💙 #polkipl #sephora #kosmetyki Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Polki.pl (@polkipl) 12 Paź, 2015 o 4:43 PDT

Więcej o kosmetykach:

Nowości perfumeryjne na jesień

Zielone bazy pod makijaż

Najlepsze odżywki do włosów