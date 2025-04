Okazuje się, że na piękne i urocze prezenty wcale nie trzeba wydawać fortuny. W najnowszych, świątecznych kolekcjach kosmetycznych marek udało nam się znaleźć kilkanaście propozycji, które świetnie sprawdzą się na prezent dla siostry, przyjaciółki czy mamy.

Reklama

Błyszczyk w mieniącym się, złotym opakowaniu z pewnością spodoba się wszystkim miłośniczkom gadżetów. Mleczko do ciała o boskim zapachu idealnie sprawdzi się jako upominek dla koleżanki z pracy. Zestaw 3 najmodniejszych lakierów do paznokci z pewnością ucieszy każdą kobietę. Zajrzyjcie do naszej galerii pełnej mikołajkowych inspiracji!

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Kalendarze adwentowe z kosmetykami

Kochamy to! Najpiękniejsze lakiery nude

Kosmetyki w pięknych, zimowych opakowaniach