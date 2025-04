Ciągle zastanawiacie się co kupić mamie z okazji jej święta? Co, oprócz kwiatów i czekoladek, mogłoby sprawić jej radość? Odpowiedź jest prosta. Nie znamy kobiety, która nie ucieszyłaby się z luksusowych kosmetyków, szczególnie jeśli jest nim kultowa szminka czy najnowszy zapach od Thierry'ego Muglera.

W naszym zestawieniu znajdziecie 10 nowości kosmetycznych, które właśnie trafiły na rynek. Wśród nich pojawią się bronzery do twarzy - są nie tylko idealne na lato, ale mają również piękne opakowania, paleta cieni do powiek, maseczka do twarzy na noc czy błyszczyk modelujący usta. Zajrzyjcie do naszej galerii!

