Perfumy Daisy by Marc Jacobs i Daisy Eau So Fresh

Eksplozja radosnych kształtów!

Najlepszym pomysłem na prezent z okazji Dnia Kobiet będzie jeden z zapachów linii Daisy Marca Jacobsa.

Daisy Eau So Fresh przyciągają wzrok niezwykle kobiecym wyglądem flakonu. Stokrotki ozdabiające korki obydwu zapachów rozkwitają radosnymi kolorami niosąc olbrzymią dawkę szczęścia, niemalże eksplodując pełnią życia i oryginalnością.

Daisy to kompozycja niezwykle delikatna i zmysłowa, która skrywa w sobie dziką truskawkę, czerwonego grejpfruta i aromat fiołka.

Daisy Eau SO FRESH to kwiatowo-owocowa dawka słonecznej energii, która kusi nutami delikatnej maliny, zmysłowej dzikiej róży i ciepłej śliwki.

Daj się ponieść radosnej finezji kompozycji projektanta!