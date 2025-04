Dobrze, że czasy czerwonych goździków i cielistych rajstop już minęły. A przecież każda z nas lubi dostawać prezenty i z pewnością przyznacie nam rację - każda okazja do tego jest dobra. Podpytałam redakcyjnych koleżanek co chciałyby dostać (albo samej sprawić sobie odrobinę przyjemności) na Dzień Kobiet. Zobaczcie co wybrały!

Królowały perfumy, luksusowe szminki i lakiery do paznokci, na które normalnie szkoda by nam było pieniędzy. Ale taki uroczy gadżet postawiony na półce w łazience sprawia, że od razu nam się robi przyjemniej. Pięknie pachnący balsam do ciała, ekskluzywny peeling do twarzy albo zestaw prześlicznych pędzli to nasze absolutne must have!

