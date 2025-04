Często zachodzimy w głowę, jaki prezent sprawi przyjemność naszej mamie, siostrze, koleżance czy bratowej. My mamy na to bardzo prostą odpowiedź - perfumy. To upominek, który wywoła uśmiech na twarzy każdej przedstawicielki płci pięknej.

Prezenty gwiazdkowe dla miłośniczki kosmetyków

Jest jednak jedno, ale...

Jak wybrać zapach, który spodobał się obdarowanej kobiecie? Jeżeli znacie jej ulubiony zapach, to śmiało kupujcie jej nowy flakon. Najwyżej będzie miała na zapas. Jeżeli nie chcecie iść na łatwiznę, to poszukajcie zapachów, które mają podobne nuty zapachowe. W taki sposób nie zaliczycie przykrej wpadki. Bo jeżeli twoja siostra uwielbia ciężkie i zmysłowy Opium YSL, to pewnie nie będzie zachwycona, jeżeli pod choinką znajdzie świeży i romantyczny zapach Daisy od Marca Jacobsa. A z drugiej strony wielbicielka zapachów DKNY, nie będzie zachwycała się kompozycjami, które oferuje Tom Ford czy Serge Lutens.

Jeżeli masz do czynienia z kosmetyczną maniaczką, to może warto się trochę wysilić i poszukać zapachów niszowych i nieoczywistych. Znajdziecie je m.in. w perfumerii Galilu, ale ciekawe propozycje wypatrzycie również w komercyjnych perfumeriach Douglas czy Sephora. Jest jeszcze jedna opcja. Możecie kupić voucher, który będzie uprawniał do samodzielnego stworzenia swojego wymarzonego zapachu, wszystko oczywiście pod czujnym okiem specjalisty, który dokładnie wypyta o ulubione zapachy i preferowane motywy. Niestety jesteśmy w stanie polecić wam jedynie Mo61, bo to miejsce, które znamy i wiemy, że po wizycie tam będziecie zachwycone. Jednak tutaj pojawia się problem logistyczny, bo perfumeria znajduje się tylko w Warszawie.

