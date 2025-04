Z okazji Świąt Bożego Narodzenia firma Babor przygotowała specjalną ofertę dla swoich klientek.

Linia Babor Young oferowana jest w błękitnych torebkach.

Zestawy zawierają 24-godzinny krem z linii Babor Young (do wyboru Combination do cery mieszanej, Sensitive do cery wrażliwej lub Balance do cery suchej) oraz balsam do ust.

W najnowszej linii B.Young Babor wykorzystał wyjątkowe, naturalne mechanizmy obronne arktycznych jagód w innowacyjnych kompleksach substancji czynnych. Jagody te narażone są na najbardziej ekstremalne warunki klimatyczne. Optymalnie wyposażone przez naturę w wyjątkowy system ochronny, mimo wszystko zachowują świeżość. Piękne i jędrne jak młoda skóra.

