Oficjalnie mamy sierpień, a to oznacza, że mamy piękne, dojrzałe lato. Nie pozwól jednak wpędzić się w przedwczesną żałobę końca wakacji, bo przed tobą jeszcze miesiąc słonecznych, upalnych dni. Wykorzystaj je jak najlepiej i nie zapominaj o prawidłowej pielęgnacji i filtrach SPF. Sierpniowe premiery kosmetyczne pomogą ci przejść przez te fale gorąca bez szwanku i sprawią, że w każdych warunkach będziesz wyglądać i czuć się pięknie. Nie zabrakło więc produktów, które utrzymają skórę nawilżoną, nawet w najbardziej suchym klimacie i tych, które wyczarują bajeczny, wakacyjny i trwały make-up. Poniżej znajdziesz 6 najlepszych nowości kosmetycznych do wypróbowania w sierpniu.

Nowy krem BB od marki ISA Dora jest darem niebios dla suchej i wrażliwej skóry. Dzięki zawartej argininie, wspaniale nawilża i łagodzi podrażnienia, natomiast dzięki ekstraktowi z drzewa modrzewiowego, działa przeciwstarzeniowo. Kosmetyk ma lekką konsystencję i zapewnia delikatne, naturalne krycie. Bez problemu dopasowuje się do koloru skóry, nie tworzy efektu maski i wytrzymuje kilka godzin. Do wyboru masz 6 odcieni — ciepłych, chłodnych i neutralnych, więc na pewno wybierzesz swojego faworyta. Krem posiada filtr SPF30.

fot. Krem BB SPF 30, Isa Dora, cena: ok. 120 zł/materiały prasowe

Pudrowo-matowa lekka pomadka do ust w sticku Powder Kiss Velvet Blur Slim Stick, dzięki innowacyjnej formule zapewnia gładkie i równomierne wykończenie. Kolor nie rozmazuje się, nie osiada na liniach ust i jest niesamowicie trwały. Będziesz chciała mieć ją zawsze pod ręką. Do wyboru masz 12 odcieni.

fot. Pomadka Powder Kiss Velver Blur, MAC, cena: 140 zł/materiały prasowe

Maseczka na noc to najlepsze, co możesz podarować swojej skórze — pielęgnuje i dba o jej zdrowie podczas snu. W tej kategorii na uwagę zdecydowanie zasługuje nowość od marki Pure Heals. Lekki żel zamknięty w limonkowym słoiczku w swoim składzie ma ekstrakt z Centella asiatica (oraz drobinki liści Centella), który koi podrażnienia, regeneruje oraz działa przeciwzmarszczkowo. Rano budzisz się z gładką i promienną skórą. Szybko się wchłania, a ziołowy zapach wspaniale relaksuje.

fot. Nawilżająco-kojąca maska do twarzy na noc, Pure Heals, cena: 119,99 zł/materiały prasowe

Pozbawiony siarczanów, mydła, barwników oraz substancji z alergenami zapachowymi płyn do mycia ciała Zero% Family od marki Sanex świetnie odświeża i nawilża. Zaspokoi potrzeby nawet najbardziej wymagającej skóry. Idealny do codziennej pielęgnacji, nie tylko latem. Dodatkowy plus? Może z niego korzystać cała rodzina.

fot. Płyn do ciała ZERO% Family SANEX, cena: ok. 20 zł/materiały prasowe

Balsam do ciała Hydro Boost to jak wypicie szklanki wody po ciężkim dniu — gasi pragnienie, odświeża i nawilża. Jest wszystkim, czego potrzebuje twoja sucha skóra. Bogaty w kwas hialuronowy, trehalozę naturalnego pochodzenia oraz witaminę E długotrwale nawilża i wzmacnia barierę ochronną.

fot. Balsam do ciała Hydro Boost, Neutrogena, cena: ok. 35 zł/materiały prasowe

Nowy płyn micelarny od marki Garnier wzbogacony w witaminę Cg szybko i dokładnie zmywa makijaż oraz oczyszcza cerę, bez wysuszania. Dużą zaletą jest dostępność oraz przyjazna dla portfela cena.

fot. Płyn micelarny wzbogacony witaminą Cg, Garnier, cena: ok. 25 zł/materiały prasowe

