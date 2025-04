W październiku marki kosmetyczne dostarczyły nam wiele wspaniałych produktów, które pozwolą utrzymać piękny wygląd przez całą jesień. Wśród premier znalazły się między innymi: liftingująca maseczka, po użyciu której krzykniemy głośne „wow!”, liposomowe serum do twarzy świetnie radzące sobie z przebarwieniami, a także krem pod oczy zmniejszający widoczność zmarszczek i redukujący cienie pod oczami.

Dużo powodów do radości mają też osoby z wrażliwą i suchą skórą. Specjalnie dla nich marki zadedykowały delikatny żel do mycia twarzy oraz nawilżającą emulsję do ciała z 10% mocznikiem, pozostawiającą skórę jedwabiście gładką, miękką i nawilżoną. Co jeszcze trafiło na sklepowe półki? Odkryj 11 nowych produktów zasługujących na uwagę.

Spis treści:

Paleta wegańskich cieni do powiek Galaxy Glam od Stars from the stars, jest idealna na jesień. Stworzysz z nią makijaż na każdą okazję — od subtelnego make-upu nude na co dzień po zachwycający, pełen blasku wieczorowy look. Dzięki kremowej formule, cienie bardzo dobrze się blendują.

fot. Paleta cieni Galaxy Glam, Stars from the stars, cena: 39,99 zł/materiały prasowe

Zaczerwieniona, sucha i szorstka skóra? Nowy żel do mycia twarzy od marki Your Kaya jest wszystkim, czego potrzebujesz. W składzie jest aż 16 składników aktywnych, które przywrócą twojej skórze piękny wygląd w ciągu 21 dni. Formuła składa się m.in. z Niacinamidu PC, wąkrotki azjatyckiej i Hydrovitonu.

fot. Żel do twarzy Your RELIEF, Your Kaya, cena: 59 zł/materiały prasowe

Marka Iwostin zadebiutowała w tym miesiącu nową, przeciwzmarszczkową linią AGE LIFT. Na szczególną uwagę zasługuje krem pod oczy na dzień i na noc, przeznaczony do wszystkich rodzajów skóry. Bogaty jest w kwas hialuronowy, peptydy, masło shea, pantenol oraz niacynamid. Krem redukuje zmarszczki, zmniejsza widoczność cieni i worków pod oczami oraz doskonale nawilża i uelastycznia skórę. Szybko się wchłania, nie pozostawiając uczucia lepkości.

fot. Krem pod oczy AGE LIFT, Iwostin, cena: ok. 69 zł/materiały prasowe

Aby usprawnić swoją walkę z przebarwieniami, włącz do pielęgnacji serum liposomowe Azelac RU marki Sesderma. Dzięki zwycięskiej kombinacji — kwasu azelainowego (hamuje tyrozynazę oraz działa przeciwzapalnie i antyoksydacyjnie), niacynamidu (zmniejsza rumień, działa łagodząco i antybakteryjnie) oraz retinolu (działa rozjaśniająco) już po 8. tygodniach systematycznego stosowania zobaczysz efekty. Serum jest bardzo dobrze tolerowane przez skórę.

fot. Serum liposomowe AZELAC RU, Sesderma, cena: 181 zł/materiały prasowe

Aby zapewnić sobie promienną, jędrną cerę, nałóż na noc wysoko skoncentrowaną maseczkę Vampire Face Lift od marki YOSKINE, która łączy w sobie działanie serum, kremu i maski. W ciągu nocy wykorzystuje działanie ekstraktu z czerwonej żywicy dragon's blood niacynamid w stężeniu 10%. Rano obudzisz się z nawilżoną, napiętą, wygładzoną i pełną blasku skórą.

fot. Maska anti-aging na noc VAMPIRE FACE LIFT , YOSKINE, cena: 134,99 zł/materiały prasowe

Cellulit? Dzięki ujędrniającemu olejkowi do ciała Q10 MULTI POWER 7in1, zmniejszysz jego widoczność, a przy okazji poprawisz ogólny wygląd skóry - będzie elastyczna, gładka i jędrna. Bogaty jest w cenny koenzym Q10 oraz olejki — makadamia, awokado i z nasion bawełny. Dla wzmocnienia efektu włącz do pielęgnacji masaż suchą szczotką i body wrapping.

fot. Ujędrniający i wygładzający olejek do ciała Q10 MULTI POWER 7in1, NIVEA, cena: ok. 40 zł/materiały prasowe

Marka Eucerin powróciła, a wraz z nią znakomita, nawilżająca emulsja do ciała Urea Repair z 10% mocznikiem. To idealny opatrunek dla suchej, szorstkiej i łuszczącej się skóry. Już po jednym użyciu widać efekty. Jest jedwabiście gładka i miękka.

fot. Emulsja do ciała Urea Repair, EUCERIN, cena: ok. 80 zł/materiały prasowe

Polska marka D'alchemy rozpieściła nas kolekcją naturalnych świec do masażu i pielęgnacji skóry. Nie zawierają wosku, a temperatura topnienia jest taka, jak temperatura ludzkiego ciała, co sprawia, że są bezproblemowe w aplikacji. Dzięki autorskim mieszankom olejków eterycznych, działają antybakteryjnie, przeciwstarzeniowo i antyoksydacyjnie. Skóra po użyciu jest dogłębnie nawilżona i pięknie pachnąca. Seria składa się z 4 świec: douceur de madagascar, fleurs de provence, cèdres des alpes, arômes de maurice. Każda dostępna jest w dwóch pojemnościach - 50 ml oraz 250 ml.

fot. Świeca do masażu i pielęgnacji skóry FLEURS DE PROVENCE, D’ALCHÉMY, cena: 198 zł (50 ml) lub 490 zł (250 ml)/materiały prasowe

Jesienią, nasze dłonie wymagają jeszcze większej troski. Z pomocą przychodzi krem nawilżający od marki Yope o wspaniałym zapachu Kwiatu Lipy. W składzie znajdziemy masło shea, naturalne organiczne olejki (arganowy, kokosowy i z oliwek), witaminę E, ekstrakt z kwiatów lipy, a także wyciąg z nasion lnu, kwiatów nagietka i rumianku. Pozostawia dłonie nawilżone i gładkie na długo.

fot. Naturalny krem do rąk Kwiat lipy, YOPE, cena: ok. 17 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz produktu podkreślającego skręt loków i ograniczającego puszenie, Barwa Naturalna ma coś dla ciebie. Do sprzedaży trafiła winogronowa odżywka, która podkreśli ich naturalne piękno — sprawi, że będą sprężyste i pełne blasku. Jest prawdziwą bombą odżywczą dla kręconych włosów. Bogata w olej z pestek winogron, masło shea i proteiny pszenicy.

fot. Odżywka winogronowa podkreślająca skręt, Barwa Naturalna, cena: 10,49 zł/materiały prasowe

Kwiatowo-orientalna woda perfumowa By Invitation Signature, MICHAEL BUBLÉ wspaniale wpisuje się w sweterkową pogodę. Kompozycję otwierają nuty czerwonych owoców i bergamotki, prowadząc do eleganckiej róży, dzikiego jaśminu, konwalii i piwonii, żeby na sam koniec pozostawić nas z otulającą bazą drzewa sandałowego oraz piżma, zmieszanego ze słodką pralinką waniliową.

fot. Woda perfumowana By Invitation Signature, MICHAEL BUBLÉ, cena: 83,99 (30 ml)/materiały prasowe

