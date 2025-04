Wraz z nadejściem nowego sezonu aktualizujemy nie tylko naszą garderobę, wymieniając lekkie, lniane ubrania na przytulne dzianiny i długie puchowe płaszcze, ale robimy też porządki na półce w łazience i w kosmetyczce. Niskie temperatury wymagają od nas całkowitej zmiany procedur rutyny pielęgnacyjnej oraz innych produktów do makijażu. Na szczęście, wrześniowe premiery działają na wszystkich frontach, więc możemy spać spokojnie. Dzięki nowościom, które trafiły na drogeryjne półki, ukoimy skórę po upalnym lecie, zapewnimy odpowiednie nawilżenie naszym włosom i zatroszczymy się o stopy.

Odkryj najlepszy wrześniowe premiery kosmetyczne i dodaj do listy zakupów.

Nadchodzi zima, więc wiesz, co to oznacza: sucha, matowa skóra. Ale stop! Lekkie jak piórko serum Heyday od marki Resibo do tego nie dopuści, a jeśli już tak się stanie — szybko to przezwycięży. Dzięki mistrzowskiej kombinacji (bogaty jest w witaminę C oraz antyoksydanty: ekstrakt z alg Dunaliella salina, olej z rokitnikowy, witaminę E) przywróci skórze piękny, promienny wygląd. Będzie gładka i bez przebarwień. Kosmetyk ma lekką konsystencję, więc sprawdzi się na dzień, jako baza pod makijaż. Dodatkowy bonus? Zapach pomarańczowej mamby zapewni wakacyjne wibracje, gdy za oknem będzie zimno, deszczowo i ponuro.

fot. Lekkie serum do twarzy Heyday, Resibo, cena: 79 zł/materiały prasowe

Ta orzeźwiająca czysta woda różana od włoskiej marki Equilibra wylądowała na półkach w samą porę. Nie ma lepszego kosmetyku, który ukoi skórę po upalnym lecie, nawilży i przywróci jej właściwe Ph. Zawiera wodę z róży damasceńskiej, a także ekstrakty z wybranych gatunków szlachetnych róż. Aż 98% składników naturalnego pochodzenia.

fot. Czysta woda różana, Equilibra ROSA, cena: ok. 22,99 zł/materiały prasowe

Chłodząca maseczka Flora Probiotic Skin-Rescue Hyaluronic Mask od nowozelandzkiej marki Antipodes, zdziała cuda dla twojej skóry. Bogata jest w probiotyki, roślinny kwas hialuronowy, żel z nowozelandzkiego lnu harakeke, czarną paproć mamaku i polisacharydy. Dzięki takiej wyjątkowej mieszance, maseczka szybko łagodzi stany zapalne, intensywnie nawilża, zmniejsza wszelkie zaczerwienienia i przebarwienia. To nie wszystko. Systematycznie stosowana, zmniejszy też głębokość zmarszczek. Jej wspaniale działanie sprawia, że mimo dość wysokiej ceny jest warta inwestycji.

fot. Chłodząca maska do twarzy Flora Probiotic Skin-Rescue Hyaluronic Mask, Antipodes, cena: ok. 190 zł/materiały prasowe

Po czym poznać idealny podkład? Po tym, że znakomicie kamufluje niedoskonałości i przebarwienia, nie tworzy efektu maski, utrzymuje się przez długi czas, nie wyświeca w ciągu dnia i nie robi skórze krzywdy — nie zapycha porów i nie powoduje wyprysków. Wszystkie te wymogi spełnia nowy podkład marki Cashmere LONG WEAR MAKE-UP. Zapewnia matowe wykończenie na długi czas, a dzięki kompleksowi witamin C + E + PP, dodatkowo pielęgnuje skórę. Dostępny jest w trzech odcieniach: Ivory, Nude, Natural.

fot. Fluid długotrwale kryjący, Cashmere Long Wear Make-Up, cena: 49,99 zł/materiały prasowe

Piękna skóra to nie tylko odpowiednia pielęgnacja, ale też suplementacja. I tu z pomocą przychodzi kolagen w proszku do picia Beautyllagen, bogaty w mikroelementy, białka, kwasy i witaminy: kolagen rybi NatiCol, siarkę organiczną OptiMSM, biotynę, kwas hialuronowy i witaminę C. Samo dobro dla skóry, włosów i paznokci. Regularnie stosowany przywróci skórze jędrność i elastyczność i sprawi, że nasze pasma będą rosły mocne i lśniące.

fot. Kolagen w proszku, Beautyllagen, cena: ok. 100 zł/materiały prasowe

Produkt, który powinien stać w pierwszym rzędzie na półce w łazience. Dlaczego? Jeśli do tej pory nie mogłaś poradzić sobie z podrażnieniami w okolicach intymnych po depilacji lub po stosunku, ten olejek cię wybawi. Będzie twoim ukochanym produktem. Zapomnij o czerwonych, nieestetycznych krostkach. Olejek szybko łagodzi, koi, a przy tym niebiańsko pachnie. W składzie znajduje się olej z lnu, olej z bawełny, olej z pestek winogron, olej makadamia oraz witamina E.

fot. Naturalny olejek intymny, Hagi, cena: 36,99 zł/materiały prasowe

Piękne włosy zaczynają się od nasady, dlatego dobry szampon to podstawa. Nowość od marki Barwa - łagodzący szampon balansujący - to ratunek dla wszystkich, którzy mają podrażnioną i szybko przetłuszczającą się skórę głowy. Oczyszcza, przywraca odpowiedni poziom wilgoci, koi i zapobiega wypadaniu. Włosy będą lekkie i błyszczące jak nigdy wcześniej.

fot. Łagodny szampon balansujący, Barwa Peace Love Hair, cena: 14, 99 zł/materiały prasowe

W okresie jesienno-zimowym z czułością powinnyśmy traktować również nasze stopy. Schowane na długie godziny w ciepłych butach, pocą się, wysuszają i są narażone na obtarcia. Oprócz dobrze nawilżającego kremu, dla większego komfortu do codziennej rutyny włącz również dezodorant do stóp od marki Nivelazione. Odświeża na długi na czas i zmniejsza potliwość.

fot. Multifunkcyjny dezodorant do stóp i butów, Nivelazione Skin Therapy Expert, cena: ok. 18 zł/materiały prasowe

