Marcowe premiery kosmetyczne koncentrują się na walce z suchą i zmęczoną skórą. Na półki trafiły m.in. super odżywcza maseczka do twarzy o niebiańskim różanym zapachu, serum wypełnione po brzegi witaminą C, rewitalizujący peeling do ciała oraz ujędrniający olejek o apetycznym zapachu mango. Wszystkie napakowane są witaminami i składnikami aktywnymi, które dadzą jej nowe życie — będzie gładka, jędrna, ultranawilżona i promienna. Bez względu na to, co zrobiły z nią mroźne, zimowe dni — na pewno znajdziesz produkt, który rozwiąże problem.

Podaruj skórze trochę słońca i muśnij ją złocistym rozświetlaczem od Color Care. Oferuje mnóstwo blasku, ale bez efektu disco — zapewnia niesamowicie naturalne wykończenie. Bogaty jest w olej z awokado oraz witaminę E, które dodatkowo ją pielęgnują.

Rozświetlacze Color Care dostępne są w 5 kolorach: Universal Glow, Universal Rose, Universal Pink, Universal Peach, Universal Golden.

fot. Rozświetlacz, Color Care, cena: 69,90 zł/materiały prasowe

Nawilżająco-odbudowujący tonik z ceramidami BUILD ME UPod Veoli Botanica jest wszystkim, czego potrzebuje twoja wykończona zimą skóra. Będzie wspaniałym wsparciem codziennej pielęgnacji — silnie nawilża, regeneruje, odżywia, koi podrażnienia, zwiększa elastyczność i jędrność oraz neutralizuje wolne rodniki. Najważniejsze składniki aktywne w nim to: kwas hialuronowy, naturalna betaina, skwalan, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej, enzymy z dyni oraz hydrolat z liści zielonej herbaty.

fot. Nawilżająco-odbudowujący tonik z ceramidami BUILD ME UP, VEOLI Botanica, cena: 79 zł/materiały prasowe

Lekka jak piórko mgiełka AgeWell od Arbonne odświeża skórę i przygotowuje ją do kolejnego etapu pielęgnacji. Potężnymi składnikami są w niej: niacyna, oczar, bakuchiol, kłosowiec meksykański, stabilizowana witamina C oraz wyciąg z roślinnych komórek macierzystych. Przeznaczona jest do każdego rodzaju skóry, w tym skóry wrażliwej.

fot. Odświeżająca tonizująca mgiełka z witaminą B3 AgeWell, Arbonne, cena: 166 zł/materiały prasowe

Peeling enzymatyczny Delicate Care oferuje gładką, miękką i pozbawioną zaskórników skórę. Odświeżona formuła wzbogacona została o takie składniki jak: wyciąg z korzenia lukrecji, oligosacharyd z algi Laminaria digitata, koncentrat kojący SensiExtreme oraz enzymatyczne białka ze ścian komórkowych drożdży. Peeling skutecznie usuwa nadmiar sebum oraz inne zanieczyszczenia. Polecany dla każdego rodzaju cery.

fot. Peeling enzymatyczny Delicate Care, BANDI, cena: 39 zł/materiały prasowe

Jeśli twoim celem jest gładka, miękka skóra wolna od wyprysków i przebarwień, wypróbuj kurację złuszczającą Your REVIVAL z trzema kwasami od YOUR KAYA. To kosmetyk 2 w 1 - do twarzy i do ciała. Zawiera trzy kwasy: kwas szikimowy, kwas azaleinowy i kwas migdałowy.

fot. Kuracja złuszczająca Your REVIVAL z trzema kwasami, YOUR KAYA, cena: 119 zł/materiały prasowe

Pixi rozszerzyła swoją ofertę o odżywczą maseczkę do twarzy na bazie róży, olejku arganowego, ciki i kurkumy. Pozostawia skórę nawilżoną, gładką, miękką i promienną.

fot. Różana maska do twarzy, Rose Remedy Mask, PIXI, cena: ok. 120 zł/materiały prasowe

Dzięki boosterowi od Perfecta zapomnisz co to zmarszczki i drobne linie. Jego super działanie wynika z super składu — bogaty jest w kwas hialuronowy, peptydy i retinol. Booster silnie nawilża skórę, wygładza, ujędrnia, poprawia owal twarzy oraz zapobiega przedwczesnemu starzeniu. Można stosować na dzień i/lub na noc, codziennie lub jako okresowa intensywna kuracja.

fot. Serum na dzień i na noc, Expresowy Lifting Booster, Perfecta, cena: 30,90 zł/materiały prasowe

Serum liposomowe C-VIT 5 marki Sesderma intensywnie nawilża skórę, ujędrnia, przywraca blask oraz rozjaśnia przebarwienia. Powodem, dla którego jest tak skuteczne, jest to, że zawiera aż 5 różnych rodzajów witaminy C (stabilizowanych i zamkniętych w nanosomach), a także kompleks napinający, kwas hialuronowy, proteoglikany i wąkrotkę azjatycką.

fot. Serum liposomowe C-VIT 5, Sesderma, cena: 218 zł/materiały prasowe

Kiedy posmarujesz się nowym, ujędrniającym olejek do ciała od Mohani — przepadniesz. Apetyczny zapach mango rozpieści twoje zmysły, a to, co sam olejek zrobi z twoją skórą to magia — będzie miękka i super nawilżona. W składzie m.in. witamina E, olej z pestek wingoron, olej ze słodkich migdałów i olej z rokitnika.

fot. Ujędrniający olejek do ciała o zapachu mango, MOHANI, cena: 49,90 zł/materiały prasowe

Pożegnaj się z matową i szorstką skórą, dzięki nowemu rewitalizującemu peelingowi do ciała Rêve de Thé od NUXE BODY. Dzięki ekstraktowi z zielonej herbaty oraz złuszczającym ziarnom bambusa będzie gładka, miękka i oczyszczona jak nigdy wcześniej.

fot. Rewitalizujący peeling do ciała Rêve de Thé, NUXE BODY, cena: 82 zł/materiały prasowe

Nawilżająco-wzmacniający krem Wakacje na Bali od HAGI został stworzony z myślą o dłoniach wykończonych mroźną pogodą — suchych i podrażnionych. Szybko przywróci im zdrowy wygląd. Zawiera nawilżające ekstrakty z bambusa, hibiskusa i ogórka oraz biotynę. Krem ma lekką konsystencję i szybko się wchłania.

fot. Nawilżająco-wzmacniający krem do rąk Wakacje na Bali, HAGI, cena: 18 zł/materiały prasowe

Marka Nivealzione poszerzyła swoje portfolio o 100 % wegański produkt — maskę borowinową do stóp, dzięki której szybko zapomnisz o szorstkiej, popękanej skórze. Maska zawiera 20% ekstrakt z borowiny, olej lniany, masło shea, mocznik i prebiotyk.

fot. Maska borowinowa do stóp, Nivelazione, cena: 15,99 zł/materiały prasowe

Twoje włosy są osłabione i zaczęły wypadać? Sięgnij po profesjonalne serum przeciw wypadaniu Scalp Advanced od L'Oréal Professionnel Paris. Jest napakowane składnikami aktywnymi, które wzmocnią cebulki oraz zadbają o zdrowie skóry głowy. Włosy będą rosły mocne, lśniące i zdrowe.

fot. Profesjonalne serum przeciw wypadaniu włosów. Scalp Advanced, L'Oréal Professionnel Paris, cena: 204 zł/materiały prasowe

Woda perfumowana M’Gouna marki Rituals jest idealna dla kobiet uwielbiających kwiatowe aromaty. Nuty róży połączone są z soczystymi tonami ciepłej skóry oraz słodką klementynką. Możesz wzmocnić zapach, włączając do pielęgnacji żel pod prysznic i balsam do ciała z tej samej linii.

fot. Woda perfumowana M’Gouna, Rituals, cena: 199 zł/materiały prasowe

Twoje zęby i dziąsła pokochają nową szczoteczkę do zębów Curaprox - CS 12460 velvet. Posiada aż 12460 gęsto osadzonych, cienkich włókien Curen® o średnicy zaledwie 0,08 mm. Szczoteczka precyzyjnie oczyszcza, pozostawiając zęby gładkie, lśniące i zdrowe.

fot. Szczoteczka do zębów CS 12460 velvet, Curaprox, cena: 37,90 zł/materiały prasowe

Suplementy od Aliness pomogą ci zachować młody wygląd na dłużej. Elastin proSkin Complex zawiera unikalne połączenie składników: elastynę, kolagen, koenzym Q10 oraz witaminy A, C i E, natomiast Hialuron proSkin Complex to wysoka dawka naturalnego, niskocząsteczkowego kwasu hialuronowego, witamin z grupy B oraz cynku.

fot. Suplement diety Elastin proSkin Complex +Hialuron proSkin Complex, Aliness, cena: 129 zł/materiały prasowe

