Ach, luty, miesiąc miłości. Teraz rozpieszczaj siebie i swoje ciało jeszcze bardziej, najlepiej pod słońcem. Pomogą ci w tym najnowsze premiery kosmetyczne — dzięki imponującym formułom dadzą zastrzyk energii skórze i włosom oraz przeniosą twój makijaż na wyższy poziom. Będziesz lśnić!

Reklama

Twoje marzenie o rzęsach do nieba spełni czarna baza pod tusz Sky High Tinted Primer od Maybelline New York, wypryski zaczną znikać w mgnieniu oka z plasterkami Clarity marki PIXI, a dzięki nowym perfumom do włosów o kultowym zapachu Balmain Hair Couture, twoje pasma będą lśniące, miękkie, nawilżone i piękne!

Odkryj 12 najlepszych produktów kosmetycznych, które właśnie trafiły do sprzedaży. Uczcij ten słodki miesiąc i dodaj do koszyka jeden z nich.

Spis treści:

Zapomnij o wszystkich bazach pod tusz, o których słyszałaś do tej pory. Nowość od Maybelline New York - Sky High Tinted Primer - wygrywa z nimi w każdej kategorii. Po pierwsze: kolor. Jest czarna, więc nie pozostawia białych śladów. Po drugie: ekstremalnie wydłuża. Po trzecie: zwiększa objętość nawet 1,5x przy połączeniu z mascarą. Po czwarte: dba o kondycję rzęs, dzięki ceramidom i witaminie B. Baza jest bezpieczna dla wrażliwych oczu i dla osób noszących szkła kontaktowe.

Ten tusz do rzęs będzie twoim ulubionym. Bestseller na TikToku

fot. Baza pod tusz SKY HIGH TINTED PRIMER, Maybelline New York, cena: ok.55 zł/materiały prasowe

Głośno westchniesz, gdy otworzysz nową paletę cieni do powiek The Goddess od makijażysty gwiazd Harrego Jeffersona. Zawiera 25 wyjątkowych, starannie dobranych odcieni, z których wyczarujesz makijaż na każdą okazję. Do kupienia w Kontigo.

fot. Paleta cieni do powiek The Goddess HarryJPro, cena: 169,99 zł/materiały prasowe

Sucha skóra pod oczami? Zwróć się o pomoc do kremu DermResults marki ARBONNE. Głęboko ją nawilży, ujędrni, wygładzi, przywróci miękkość oraz blask. To magiczne działanie to zasługa witaminy C, niacyny i oleju jojoba.

fot. Rozświetlający krem pod oczy DermResults, ARBONNE, cena: 246 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz taniego, ale skutecznego kremu na przebarwienia i piegi, krem od Nivelazione będzie świetnym wyborem. Dzięki specjalnie dobranym składnikom aktywnym bardzo dobrze radzi sobie z hiperpigmentacją. Zawiera Sepiwhite™, kwasy AHA i BHA.

Domowe sposoby na przebarwienia: 5 naturalnych metod, dzięki którym zapomnisz o problemie

fot. Krem wybielający przebarwienia i piegi, Nivelazione, cena: 23,99 zł/materiały prasowe

Demakijaż to klucz do zdrowej, promiennej skóry. Marka YASUMi wie o tym doskonale, dlatego rozszerzyła swoje portfolio o naturalny, wegański olej z otrąb ryżowych, który skutecznie pozbywa się makijażu, w tym upartego wodoodpornego tuszu do rzęs. Stanowi bogate źródło tokotrienoli, dzięki czemu nie tylko oczyszcza, ale też pielęgnuje: głęboko nawilża i odżywia.

fot. Olej z otrębów ryżowych, YASUMI, cena: 32 zł/materiały prasowe

Krem do ciała Body Superfood Awokado od GARNIER zapewni twojej skórze wszystko, co najlepsze. Mocno ja nawilży i odżywi. Będzie tak aksamitnie miękka i gładka, że nie będziesz mogła przestać jej dotykać. Świetnie efekty zauważysz już po pierwszej aplikacji. Zasilany jest olejkiem z awokado, olejem słonecznikowym, kwasem omega 6, ekstraktem z liści rozmarynu, shea oraz palimitynianem izopropylu.

Balsamy nawilżające na zimę: 10 najlepszych produktów, które uleczą twoją suchą skórę

fot. Odżywczy krem do ciała Body Superfood Awokado, GARNIER, cena: ok. 37 zł/materiały prasowe

Rodzina PIXI powiększa się! Do sprzedaży trafiły oczyszczające plasterki, z którymi wypryski nie mają szans. Zawierają kwas salicylowy, wąkrotkę azjatycką, (CentellaAsiatica) i zieloną herbatę. Przyklejasz na kilka godzin, odklejasz i cieszysz się gładką skórą.

fot. Plasterki CLARITY, PIXI/materiały prasowe

Płatki tonizująco – peelingujące marki MEDIHEAL działają oczyszczająco i wygładzająco, przywracają naturalne pH skóry, regulują wydzielanie sebum i zmniejszają widoczność porów. Sprawdzą się w pielęgnacji problematycznej, wrażliwej skóry. Można je stosować codziennie zamiast toniku lub po jego użyciu. Do kupienia w drogeriach Hebe.

fot. Płatki tonizująco–peelingujące Tea Tree Biome Blemish Cica, MEDIHEAL, cena: ok. 95 zł/materiały prasowe

Perfumy do włosów o kultowym zapachu Balmain Hair Couture rozkochają cię w sobie. Nie będziesz chciała się nimi z nikim dzielić. Zawierają organiczny eliksir arganowy oraz proteiny jedwabiu, dzięki którym pasma są jedwabiście gładkie, miękkie i lśniące. Czy wspominałyśmy już, że ten niebiański zapach utrzymuje się na włosach kilka godzin? Cudo.

fot. Mgiełka do włosów, Balmain Hair, cena: 550 zł/materiały prasowe (www.balmainhair.com)

Serum oczyszczające stworzone przez Ewelinę Wysoczańską (trycholog i założycielkę marki Bionigree) łagodzi podrażnienia skóry głowy, reguluje pracę gruczołów łojowych i oczyszcza z nadmiaru zrogowaciałego naskórka. Ma właściwości złuszczające, przeciwłupieżowe i antybakteryjne.

fot. Serum oczyszczające do skóry głowy, Bionigree, cena: 72 zł/materiały prasowe

Jeśli dopadł cię zimowy blues, kilka kropel nowego zapachu „On a date” od Maison Margiela, natychmiast poprawi Ci nastrój. Twórcą kompozycji zapachowej jest Carlos Benaim. Wyczujesz w nim m.in. czarną porzeczkę, różę, geranium, wetywerię i paczulę. Niesamowity, całkowicie uzależniający. Na walentynkowy wieczór i nie tylko.

fot. Woda perfumowana On a date, Maison Margiela, cena: od 282 zł/materiały prasowe

Chcąc zachować zdrową, jędrną i promienną skórę na długo, ważne jest też wsparcie od środka. Pomoże w tym kolagen do picia z miodem, owocami i witaminą C od Manufaktury Rodziny Sadowskich. Produkt powstał we współpracy z dietetyczką kliniczną Martyną Di Gusto. W każdej saszetce znajduje się: aż 5000 mg kolagenu rybiego, 4000 mg naturalnych liofilizowanych owoców (truskawki, jeżyny, żurawiny lub pomarańczy), 1000 mg witaminy C oraz miód wielokwiatowy liofilizowany.

fot. Kolagen z miodem, owocami i witaminą, Manufaktura Rodziny Sadowskich, cena: 199 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Kosmetyki z retinolem: 6 najlepszych produktów, które spłycają zmarszczki i zapewniają długotrwałe efekty

Gęste podkłady: 6 top produktów, które świetnie kryją bez efektu maski