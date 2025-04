To, za co kochamy jesień, to ilość premier kosmetycznych. W żadnych innych okresie nie jesteśmy tak rozpieszczone wyborem, jak właśnie teraz. Produkty pojawiają się w zawrotnym tempie i jest ich naprawdę sporo, dlatego aby ci pomóc wyselekcjonowałyśmy 10 najlepszych z każdej kategorii, które warto dodać do koszyka w tym miesiącu. Idealne dla samej siebie lub na prezent dla bliskiej osoby.

Reklama

Spis treści:

Sięgnij po tę bazę, jeśli chcesz dodać swojej skórze pięknego blasku. Bogata w witaminę C, witaminę E, ekstrakt z żurawiny oraz betainę zmniejsza widoczność zmarszczek, poprawia elastyczność skóry oraz dba o odpowiedni poziom nawilżenia. Możesz zastosować ją pod podkład lub nosić solo.

25 pomysłów na świąteczny prezent, którymi zachwyci się każda miłośniczka makijażu i pielęgnacji

fot. Baza rozświetlająca pod makijaż NATURAL GLOW, AA WINGS OF COLOR, cena: 34,99 zł/materiały prasowe

Jeśli twoja skóra źle znosi sezon jesienno-zimowy (często pojawiają się na niej niedoskonałości, jest sucha i matowa) ta maseczka to twoje koło ratunkowe. Jest po brzegi wypełniona składnikami odżywczymi, które będą trzymać ją w ryzach. W składzie znajdziesz m.in. nektar komórkowy z narcyza poetów, 100% naturalną witaminę C, witaminę E, Bio-kompleks-AHA 5%, olej ze słodkich migdałów, olej z winogron, olej słonecznikowy, beta-sitostrol oraz glinkę żółtą i białą.

fot. Nektarowa maska z kwasami oczyszczająco-rozjaśniająca, Uzdrovisco, cena: 49 zł/materiały prasowe

Hydrożelowe płatki pod oczy liftingująco-nawilżające z kolagenem i kwasem hialuronowym od marki KIMOCO Beauty, pokochasz od pierwszego użycia. Zlikwidują obrzęki, rozjaśnią skórę, nawilżą i wygładzą drobne zmarszczki.

fot. Hydrożelowe płatki pod oczy liftingująco – nawilżające, KIMOCO Beauty, cena: 12,99 zł/materiały prasowe

Obrzęki, cienie i opuchlizna pod oczami? Wmasuj odrobinę nowego kremu od marki Perfecta i zapomnij o problemie. Wzbogacony o witaminę C, skwalan, kwas hialuronowy i kofeinę, przywraca promienny wygląd, wyraźnie spłyca zmarszczki i poprawia koloryt skóry.

fot. Rozświetlający krem pod oczy, na powieki i okolice ust Botu-line, Perfecta, cena: ok. 26,90 zł/materiały prasowe

Z nowym serum od Garnier niedoskonałości nie mają szans. Dzięki skoncentrowanej formule likwiduje wypryski, poprawia koloryt skóry, zwęża pory, redukuje przebarwienia i skutecznie wygładza.

Kalendarze adwentowe z kosmetykami 2022: 5 najlepszych, które umilą ci oczekiwanie na święta

fot. Serum przeciw niedoskonałościom Pure Active, Garnier, cena: 44,99 zł/materiały prasowe

W walce o jędrną skórę, pomoże ci naturalny żel pod prysznic Sunny Beach marki Neboa. Receptura oparta jest o olej jojoba, który wygładza, uelastycznia i ujędrnia skórę oraz ekstrakt ze słodkiej pomarańczy, działający nawilżająco i regenerująco.

fot. Naturalny żel pod prysznic, Neboa, cena: 19,99 zł/materiały prasowe

Jesienna pielęgnacja nie będzie kompletna bez balsamu regenerującego od marki Hagi. To dar niebios. Skóra po użycia jest jedwabiście miękka, gładka i niesamowicie pachnąca. To wszystko zasługa roślinnych maseł i olejów, organicznej wody pomarańczowej, a także protein owsa. Must have na półce w łazience.

fot. Regenerujący balsam do ciała , Hagi, cena: 49 zł/materiały prasowe

Krem smoothie o apetycznym zapachu wiśni sprawi, że skóra na dłoniach będzie miękka i elastyczna. Szybko się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy.

fot. Smoothie do dłoni i paznokci, Tutti Frutti, cena: 9,99 zł/materiały prasowe

Pasty Be You od Curaprox to perełki wśród past. Wybielają nie ścierając szkliwa, dbają o dziąsła, zatrzymują stany zapalane i mają nieziemskie smaki: grejpfrut + bergamotka, brzoskwinia + morela, gin z tonikiem + persymona, arbuz, jeżyna + lukrecja, jabłko + aloes. W składzie znajdziemy m.in. oksydazę glukozową, ekstrakt z jeżówki, gorzkich pomarańczy, czarciego pazura i wąkrotki azjatyckiej, a także ksylitol i prowitaminę B.

fot. Pasta do zębów Be You, Curaprox , cena: 51 zł/materiały prasowe

Jeśli chcesz rozpieścić się luksusowym zapachem, koniecznie poznaj nowe, owocowo-szyprowe perfumy włoskiej marki BVLGARI. Eleganckie, bardzo wyrafinowane, idealne na wieczorne wyjścia. Mieszanka brzoskwini, paczuli i wanilii.

fot. Woda perfumowana Allegra Fantasia Veneta, BVLGARI, cena: 739 zł

Reklama

Czytaj także:

Gęste podkłady: 6 top produktów, które świetnie kryją bez efektu maski

Kosmetyki z retinolem: 6 najlepszych produktów, które spłycają zmarszczki i zapewniają długotrwałe efekty