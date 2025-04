Lato przynosi dużo słońca i ciepła, co jest świetne dla samopoczucia i wakacyjnych wypadów, ale już nie tak świetne dla skóry i włosów. Wypryski spowodowane potem, rozmazany tusz, sucha skóra, czy puszące się pasma po kąpieli w morzu to tylko kilka problemów, z jakimi trzeba się zmierzyć. Na szczęście jednak, wiele marek kosmetycznych wraz z nadejściem lata rozszerza swoją ofertę o produkty dostosowane do cieplejszych temperatur. Dzięki nim, możemy świętować piękną pogodę spędzając długie godziny na piasku, na spacerach i piknikach bez obaw, że wpłynie to na urodę.

Nowe premiery, które trafiły na półki (i które ci polecamy) zaspokoją wszystkie potrzeby związane z pielęgnacją — od tonującego, lekkiego kremu BB z wysokim filtrem, dzięki któremu będziesz czuła się pięknie przez cały dzień po pielęgnacyjny zapach, który niebiańsko cię otuli i przeniesienie wprost nad Morze Śródziemne.

Oto 7 nowości kosmetycznych, które warto wypróbować w tym miesiącu.

Wodoodporny, ochronny krem tonujący polskiej marki Floslek to połączenie pielęgnacji skóry i delikatnego makijażu. Zapewnia wysoką ochroną przed szkodliwym działaniem promieni UV, a dzięki zawartym pigmentom, maskuje drobne niedoskonałości i przebarwienia. Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze.

fot. Ochronny krem tonującym SPF 50+ Floslek, cena: 45,99 zł/materiały prasowe

Jeśli masz skórę suchą, matową, odwodnioną, z oznakami starzenia, podaruj jej odrobinę miłości i zafunduj jej serum nawilżające z najnowszej linii Oceanskin marki Sesderma. Przywraca blask każdą kroplą. Skóra po użyciu jest rozświetlona, wygładzona i nawilżona. Receptura kosmetyku oparta jest na naturalnych olejach i masłach, a także na luksusowych składnikach pochodzenia morskiego takich jak: algi, spirulina, kolagen morski, ekstrakt z kawioru i elastyna morska.

fot. Serum nawilżające do twarzy OCEANSKIN SESDERMA; cena: 139 zł/materiały prasowe

Usta lśniące jak tafla wody są teraz jednym z największych trendów w makijażu, więc jeśli szukasz idealnego olejku do ust, który nawilża, pielęgnuje i długo utrzymuje się na ustach, nie szukaj dalej. Produkt od marki Prouve spełni każde twoje życzenie. Możesz stosować solo lub nałożyć na ulubioną szminkę.

fot. Olejek do ust Prouvé, cena: 32 zł/materiały prasowe

Krem do ciała z serii The Rituals of Mechr działa na ciało i na zmysły. Dzięki bogatej kompozycji pozostawia skórę promienną, odżywioną i pachnącą. Zniewalający zapach słodkiej pomarańczy i drzewa cedrowego utrzymuje się na skórze przez wiele godzin.

fot. Krem do ciała The Ritual od Mehr RITUALS, cena: 85 zł/materiały prasowe

Chłodząca maska do stóp w formie skarpetek, którą znajdziesz na półkach w drogeriach Rossmann, będzie zbawieniem po długich spacerach. Doskonale koi, nawilża i regeneruje. Produkt jest z limitowanej, wakacyjnej serii i dostępny jest tylko do końca września, więc zrób zapasy.

fot. Chłodząca maska do stóp w postaci skarpetek Fusswohl, cena: 13,99 zł/materiały prasowe

Jeśli chcesz, aby każdy centymetr twojego ciała niesamowicie pachniał, sięgnij po ekskluzywną nowość od marki Clarins — wodę perfumowaną Eau Extraordinaire. Otula skórę zniewalającym aromatem będącym mieszanką paczuli, czerwonego imbiru i jaśminu. Oprócz długotrwałego odświeżenia, dzięki nasionom z aceroli oraz ekstraktowi z liścia życia (rośliny z Madagaskaru) działa również pielęgnacyjnie. Nawilża, dodaje blasku i chroni przed przebarwieniami.

fot. Zapach Pielęgnacyjny Eau Extraordinaire CLARINS, cena: 249 zł/materiały prasowe

Maska Hydrate od Yope to wszystko, czego potrzebujesz, jeśli masz suche i zniszczone włosy. Potężnymi składnikami są olej z nasion cebuli oraz masło bacuri, które mają na celu wzmocnienie, odżywienie i zregenerowanie. Produkt można stosować na trzy sposoby — jako maskę, odżywkę lub na sucho, aby poskromić niesforne kosmyki. Pachnie obłędnie i tak też działa. Włosy po użyciu są jedwabiście gładkie, lśniące i nawilżone.

fot. Maska do włosów Hydrate YOPE, cena: 29,99 zł/materiały prasowe

