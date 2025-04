Nowości kosmetyczne kwiecień 2023: 21 produktów, które warto przetestować

Żel do twarzy radzący sobie nawet z najbardziej uporczywym makijażem; serum, po którym skóra odzyskuje swój młodzieńczy blask; luksusowa maseczka wygładzająca zmarszczki i drobne linie w mgnieniu oka oraz zmysłowy zapach przywracający o zawrót głowy — to tylko część produktów, które trafiły ostatnio do sprzedaży i które warto dodać do swojej kosmetyczki. Odkryj 21 najlepszych nowości kosmetycznych kwietnia 2023.