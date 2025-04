Jeśli twoje postanowienia noworoczne obejmują dbanie o siebie i rozpieszczanie swojej skóry, najnowsze premiery kosmetyczne 2023 ci w tym pomogą — odpowiedzą na wszystkie jej potrzeby. Jest sucha, podrażniona i matowa? Krem do twarzy Unique Cream polskiej marki Venome szybko sobie z tym poradzi. Zmarszczki, drobne linie i utrata jędrności? Szybką poprawę obiecuje luksusowe serum Daily Power Defense od ZO Skin Health — dzięki zaawansowanej formule poprawi owal, wyrówna koloryt, poprawi teksturę oraz głęboko nawilży.

Oprócz produktów do pielęgnacji nie zabrakło też kosmetyków do włosów i makijażu np. maska koloryzująca do włosów od marki MorrocanOil oraz lekki jak chmurka, multifunkcyjny krem koloryzujący do twarzy od MAC Cosmetics, który podniesie make-up na wyższy poziom.

Jeśli mroźne, zimowe temperatury sprawiły, że twoja skóra jest ekstremalnie sucha i ziemista, nowy, odżywczy krem Unique Cream od polskiej marki Venome jest tym, czego w tej chwili potrzebuje. Dzięki zawartości oleju z dzikiej róży piżmowej, kwasu hialuronowego, skwalenu, cholesterolu, kompleksowi ceramidów i aminokwasów krem głęboko ją nawilży, zregeneruje, odżywi, ujędrni oraz poprawi jej elastyczność. Przeznaczony do codziennej pielęgnacji oraz po zabiegach medycyny estetycznej.

fot. Krem do twarzy Unique Cream, Venome, cena: 119 zł/materiały prasowe

Zaawansowane serum Daily Power Defense od ZO Skin Health to uczta dla starzejącej się skóry. Lekkie, ale supersilne w działaniu. Zawiera szereg składników odżywczych, które przyspieszają odbudowę bariery ochronnej, hamują rozwój wolnych rodników, zapewniają intensywne i długotrwałe nawilżenie, łagodzą zaczerwienienia oraz redukują widoczność plam. Gwiazdami są tutaj: ZO-RRS2 (kompleks kultur komórek macierzystych z szarotki alpejskiej i szanty zwyczajnej), ZPOLY(połączenie 4 wyciągów z polisacharydów), witamina A, witamina E oraz ceramidy.

Przebarwienia na twarzy: jak skutecznie je usunąć i jak zapobiegać ich powstawaniu?

fot. Serum Daily Power Defense, ZO Skin Health, cena: 805 zł/materiały prasowe

Sucha, matowa skóra? Najnowsze serum Hydro Boost od Neutrogena szybko poradzi sobie z problemem. Zawiera dwa rodzaje kwasu hialuronowego oraz 100% roślinną trehalozę i prowitaminę B5. Pozostawia ją nawilżoną, wygładzoną, miękką i promienną. Może być stosowane na dzień i na noc. Odpowiednie dla każdego rodzaju skóry.

fot. Hialuronowe serum do twarzy Hydro Boost, Neutrogena, cena: ok. 55 zł/materiały prasowe

Krem pod oczy Plantscription Wrinkle Correction Eye Cream został skomponowany tak, aby celować w kurze łapki, głębokie zmarszczki i drobne linie. Skóra po aplikacji jest ujędrniona, nawilżona i wygładzona. Kluczowymi składnikami odpowiadającymi za zdrowy i młody wygląd są: enkapsulowany retinol, anogeissus i acetyl hexa peptide-8. Krem szybko się wchłania, przez co stanowi doskonałą bazę pod makijaż.

fot. Krem pod oczy z retinolem PlantscriptionTM Wrinkle Correction, ORIGINS, cena: 289 zł/materiały prasowe

Pół makijaż, pół pielęgnacja. Wraz z początkiem roku marka MAC Cosmetics puściła w świat nową makijażową perełkę — krem koloryzujący Strobe Dewy Skin Tint. Kosmetyk zapewnia naturalne świetliste wykończenie, a przy okazji wspaniale dba o skórę — nawilża ją, odżywia i ujędrnia. Dostępny jest 16 odcieniach, dzięki czemu każda z nas wybierze idealny dla siebie.

fot. Koloryzujący krem nawilżający STROBE DEWY SKIN TINT, MAC Cosmetics, cena: 185 zł/materiały prasowe

Zimą, codziennie częstuj dłonie i stopy porcją kremu od YASSUMI — sprawi, że będą aksamitnie gładkie, miękkie i nawilżone już po jednej aplikacji. Jest lekki jak piórko i szybko się wchłania. Są w nim: olej lniany, wyciąg z szanty zwyczajnej, olej z pestek winogron, rutyna oraz witamina A.

Sucha skóra na dłoniach - jak sobie z nią radzić?

fot. Krem do rąk i stóp HATO, YASUMI, cena: 25 zł/materiały prasowe

Nowość od marki Stars from The Stars — mgiełka zapachowa do włosów i ciała z rozświetlającymi drobinkami złota to niezbędnik na wszystkie karnawałowe noce. Wystarczy kilka psiknięć, aby poczuć się naprawdę wyjątkowo.

fot. Mgiełka zapachowa do włosów do ciała, Stars from The Stars, cena: ok. 25 zł/materiały prasowe

Marka Moroccanoil powiększyła kolekcję odżywczych koloryzujących Masek Color Depositing o nowy odcień — Coral. To połączenie pomarańczowych tonów z nutą różu, które doskonale sprawdzi się na jasnych i średnich blondach. Bogata jest w aminokwasy, olej z pestek moreli, pantenol oraz proteiny soi.

fot. Maska koloryzująca do włosów Color Depositing, Moroccanoil, cena: ok. 130 zł/materiały prasowe

