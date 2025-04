Powoli żegnamy 2022 rok, ale premiery kosmetyczne trwają do samego końca. Kuszące, grudniowe nowinki to m.in. oszałamiająca paleta do konturowania inspirowana filmem "Avatar", pomadka z drobinkami zapakowana w piękne, różowe opakowanie; wygładzający krem do rąk, a także oczyszczający żel do mycia twarzy i złuszczający nocny peeling – pogromcy niedoskonałości. Co jeszcze? Przewiń w dół i odkryj 9 najlepszych kosmetycznych premier, które trafiły na półki – te prawdziwe i te wirtualne.

Reklama

Spis treści:

Jeśli szukasz żelu, który skutecznie oczyści skórę, pomoże w walce z trądzikiem, a jednocześnie będzie delikatny, nie szukaj dalej niż żel od CeraVe. Usuwa nadmiar sebum, wycisza stany zapalne, zapobiega powstawaniu nowych niedoskonałości, rozjaśnia przebarwienia, oczyszcza pory i po prostu — upiększa skórę! W składzie m.in. ceramidy, kwas salicylowy, niacynamid i biała glinka.

Kalendarze adwentowe z kosmetykami 2022: 5 najlepszych, które umilą ci oczekiwanie na święta

fot. Żel myjący przeciw niedoskonałościom, CeraVe, cena: ok. 60 zł/materiały prasowe

Twoja skóra jest matowa, zanieczyszczona i krzyczy "pomocy"? Na ratunek przychodzi nowość od NIVEA, złuszczający nocny peeling Derma Skin Clear zawierający wysoce skoncentrowaną formułę z 8% AHA/BHA (kwasem salicylowym i kwasem glikolowym) oraz niacynamidem. W 7 dni widocznie poprawia jej wygląd, rozjaśnia przebarwienia, redukuje niedoskonałości i zapobiega powstawaniu nowych.

fot. Derma Skin Clear peeling złuszczający na noc, NIVEA, cena: 24,99z zł/materiały prasowe

Kawowe serum pod oczy to remedium na zmarszczki, suchą skórę, cienie i opuchliznę. Jego silnie działanie rozjaśniające, ujędrniające, regenerujące i odmładzające to zasługa wyjątkowej kompozycji: fermentu z Bacillusa, ekstraktu z kawy i kwasu hialuronowego. Świetnie sprawdzi się w pielęgnacji nawet bardzo wrażliwej skóry.

fot. Ujędrniające kawowe serum pod oczy, MOHANI, cena: 39,90 zł/materiały prasowe

Nawilżająca maska do twarzy w płachcie z kompleksem alg to twój niezbędnik w zimowej pielęgnacji. Jest bogato nasączona ekstraktem z alg, ekstraktem z trufli, hydrolatem z zielonej herbaty, wodą ryżową, alantoiną oraz d-panthenolem. Ta zwycięska mieszanka sprawi, że twoja skóra już po jednym zastosowaniu będzie nawilżona, odżywiona i zregenerowana.

fot. Hydro-nawilżająca maska do twarzy w płachcie z kompleksem z alg, KIMOCO, cena: 6,99 zł/materiały prasowe

Suche, szorstkie i podrażnione dłonie? Kropla kremu od marki Herbapol szybko je ukoi. Zawiera 97% składników pochodzących z natury. Pozostawia dłonie miękkie, elastyczne i nawilżone.

fot. Krem wygładzający do rąk Polana, Herbapol, cena: 7,49 zł/materiały prasowe

Półtransparentna pomadka DIAMOND z rozświetlającymi drobinkami od marki AA Wings działa podwójnie — koloruje i pielęgnuje. Bardzo trwała. Będziesz z nią w stałym związku.

25 pomysłów na świąteczny prezent, którymi zachwyci się każda miłośniczka makijażu i pielęgnacji

fot. Pomadka do ust Star Secrets, AA Wings Of Color, cena: 49,99 zł/materiały prasowe

Jeśli jesteś fanką filmu „Avatar”, paleta sześciu rozświetlaczy i róży od NYX Professional Makeup jest tą, której nie możesz przegapić. Stworzysz z nią makijaż na każde wyjście.

fot. Paleta Paradise z rozświetlaczami i różami, NYX Professional Makeup Avatar 2, cena: 114,99 zł/materiały prasowe

W walce o piękną, zdrową skórę, kosmetyki to nie wszystko. Ważne jest też wspomaganie od wewnątrz. Tu z pomocą przychodzi kolagenowy suplement diety Reme. Zawiera: 2500 mg kolagenu VERISOL ®, witaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C, a także: cynk, selen, miedź i jod. Produkt nie zawiera laktozy, jest bezglutenowy oraz bez dodatku cukrów (zawiera naturalnie występujące cukry). Jest w formie proszku, w trzech smakach do wyboru: truskawka i opuncja figowa, pomarańcza i marakuja oraz neutralny.

fot. Suplement diety, REMÉ, cena: ok. 80 zł/materiały prasowe

Szczotka Aurora Blue została stworzona z myślą o średnich i grubych włosach. Znakomicie je rozczesuje, nie robiąc im krzywdy. Będziesz mile zaskoczona tym, jak świetnie sobie radzi. Dodatkowe punkty za design.

fot. Szczotka do włosów AURORA BLUE, Olivia Garden, cena: 57,90 zł/materiały prasowe

Reklama

Czytaj także:

Gęste podkłady: 6 top produktów, które świetnie kryją bez efektu maski

Najlepsze odżywki do włosów 2022: 8 produktów, które gwarantują piękny połysk i dużą dawkę nawilżenia