Kolejny miesiąc za nami i kolejna porcja kosmetycznych nowości. Przy tak ogromnej gamie produktów wypuszczanych co miesiąc, można się pogubić i ciężko czasami rozpoznać, czy naprawdę są warte zakupu. I tu z pomocą przychodzimy my. Przygotowałyśmy dla ciebie krótką listę najlepszych kosmetyków, dla których warto zwolnić miejsce na półce w łazience i kosmetyczce. Zapewnią piękny wygląd i świetne samopoczucie.

Szampon oczyszczający Easy Breezy Wash jest tak delikatny i łagodny dla skóry głowy, że możesz go stosować codziennie. Przeznaczony jest do każdego rodzaju włosów — cienkich, grubych, prostych, kręconych, farbowanych, puszących się. Pozostawia je lśniące, sypkie oraz uniesione u nasady. Dzięki autorskiej, specjalnie opracowanej kompozycji roślinnych ekstraktów, HairGrow Mix szampon wzmacnia włosy, przyspiesza ich wzrost i jednocześnie pielęgnuje skórę głowy. Dla jeszcze lepszych efektów polecamy stosować z silnie nawilżającą odżywką Waterlight.

fot. Codzienny szampon oczyszczający Easy Breezy Wash, Resibo, cena: 39 zł/materiały prasowe

Krem wspaniale ujędrnia, wygładza oraz nawilża skórę na szyi i dekolcie. Odzyskuje swój dawny blask i elastyczność. To wszystko zasługa dobroczynnej kompozycji składników aktywnych, zawartych w formule Trio-Molecular®. Delikatna, kremowa konsystencja szybko się wchłania i nie pozostawia uczucia lepkości. Najlepsze efekty zobaczymy podczas codziennego stosowania, rano i wieczorem.

fot. Krem do biustu, Eisenberg, cena: 689 zł/materiały prasowe

Lekka i przyjemna mgiełka do ciała Loris to doskonała alternatywa perfum na upalne dni. Aromatyczna mieszanka śliwki, wanilii oraz piwonii pozostaje na skórze przez długi czas. Aby jeszcze bardziej wzmocnić intensywność zapachu, w ofercie marki dostępny jest również żel pod prysznic i balsam do ciała o takich samych nutach.

fot. Mgiełka do ciała, Loris, cena: 29,90 zł/materiały prasowe

Kompozycja kremu oparta jest o skuteczne składniki roślinne, które zapewniają skórze odpowiedni poziom nawilżenia. Jest jedwabiście miękka, gładka, o pięknym i zdrowym kolorycie. W składzie kremu znajdziemy łagodzący pantenol, nawilżającą betainę, ochronny skwalan oraz kojące ekstrakty z ryżu, alg i rabarbaru. Można stosować na dzień (świetnie sprawdza się pod makijaż) oraz na noc - zadziała jak łagodzący kompres.

fot. Krem do twarzy z d-pantenolem, Hagi SMART, cena: 59,99 zł/materiały prasowe

Olejek do demakijażu polskiej marki KOI polubią nawet te z was, których skóra nie za bardzo lubi oleiste formuły. Jest bardzo delikatny i nie robi skórze krzywdy. Skutecznie oczyszcza twarz i szyję z makijażu, pozostawiając ją miękką i nawilżoną. To wszystko zasługa kompozycji olejków (z maliny, rokitnika i awokado), które są prawdziwą bombą odżywczą dla skóry.

fot. Olejek do demakijażu KOI Cosmetics, cena: 69 zł/materiały prasowe

Mgiełka wspaniale nawilża, odświeża i tonizuje skórę. Zawarte w składzie olejki eteryczne, aloes oraz wyciąg z opuncji figowej koją podrażnioną skórę i zapewniają natychmiastową ulgę. Nie uczula i nie powoduje podrażnień. Idealna na lato.

fot. Nawilżająca mgiełka do twarzy z opuncją figową, Weleda, cena: ok. 50 zł/materiały prasowe

Paleta Too Faced, która trafiła na półki drogerii Sephora to prawdziwe kosmetyczne cudo, z którą nie będziesz chciała się rozstać. Uwiedzie i oczaruje. W podłużnym pudełeczku schowanych jest 16 mocno napigmentowanych cieni w słonecznych kolorach – matowych, metalicznych i aksamitnie kremowych. Łatwo się aplikują, nie osypują, a przy tym dają niesamowity efekt. Nasz makijażowy hit, nie tylko na wakacje.

fot. Paleta cieni do powiek Born This Way Sunset Stripped, Too Faced, cena: 205 zł/materiały prasowe

